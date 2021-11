Le signal sonore de l'alerte d'essai simulera un message d'alerte, en commençant par la tonalité d'alerte, appelée signal sonore d'alerte canadien. Le message indiquera qu'il s'agit d'une alerte d'essai et que la population n'a aucune mesure à prendre.

Les essais sont effectués deux fois par année, soit pendant la Semaine de la sécurité civile, en mai, et la troisième semaine de novembre. « La réalisation d'essais réguliers nous permet de mieux sensibiliser les Canadiens à propos du système En alerte et nous offre l'occasion de valider le bon fonctionnement du système », a affirmé Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex Corp., opérateur de l'infrastructure technique du système En Alerte, connu sous le nom de Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes (ADNA).

Le système En alerte permet aux responsables de la sécurité publique provinciaux, territoriaux et fédéraux d'émettre des alertes d'urgence au public. Étant donné l'importance d'avertir le public lors de situations posant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, les Canadiens ne sont pas en mesure de refuser de recevoir des alertes réelles ou d'essai du système En alerte. Ceux qui souhaitent vérifier la compatibilité de leur appareil avant l'alerte d'essai du 17 novembre peuvent le faire en communiquant avec leur fournisseur de services sans fil ou en visitant le site enalerte.ca .

Pour recevoir des mises à jour en continu sur l'alerte d'essai, suivez la page Twitter officielle du système En alerte ici .

