OTTAWA, ON, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Deux ans après le début de la pandémie, des organisations représentant des travailleurs de la santé, partout au pays, sonnent l'alarme et rappellent que le système de santé du Canada est en train de s'effondrer. Sans mesures immédiates, il y a peu d'espoir pour l'avenir. Alors que les mesures de santé publique s'assouplissent et que la population canadienne commence à voir la lumière au bout du tunnel, on ne peut pas en dire autant des travailleurs de la santé. En plus d'un surmenage et d'un épuisement professionnel causés par deux années de travail durant la pandémie de COVID-19, les travailleurs de la santé font maintenant face à des retards massifs dans les services et à une grave pénurie de collègues pour répondre aux demandes.

Le 9 mars, l'Association médicale canadienne (AMC) et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) ont rencontré des représentants de près de 40 organisations de santé pour une deuxième réunion d'urgence afin de discuter de la crise vécue par les travailleurs de la santé. À la première réunion, tenue en octobre 2021, les organisations ont revendiqué des mesures décisives pour répondre à l'épuisement professionnel et aux pénuries de personnel, notamment des mesures immédiates et urgentes et des solutions à long terme pour faire face à cette crise.

« Alors que les gouvernements et la population espèrent mettre la pandémie derrière eux, des effectifs de santé épuisés et réduits luttent pour offrir aux patients des soins nécessaires en temps opportun et remédier à un retard croissant dans les examens, les interventions chirurgicales et les soins habituels, a déclaré la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Ce que nous avons entendu est décourageant. Les travailleurs de la santé sont en détresse, ils sont sujets à du harcèlement et ils quittent la carrière et la profession. Si les gouvernements ne commencent pas à reconnaître ces problèmes, nous ne pourrons jamais trouver de solutions concrètes. »

« La COVID-19 a sur les travailleurs de la santé des conséquences que nous ne pouvons pas réellement quantifier. Mais des gens, à tous les stades de leur carrière, sont maintenant touchés, de même que tous les principaux secteurs des soins de santé, et il est évident que les travailleurs de la santé sont au bord de l'effondrement et qu'ils n'ont plus grand-chose à donner, a déclaré Michael Villeneuve, chef de direction de l'AIIC. La pandémie s'atténue, mais nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. Nous savons que la crise a pris des proportions qui dépassent les capacités de gestion des provinces et des territoires, et les gouvernements doivent collaborer de toute urgence comme une fédération en crise et prendre des mesures immédiates. »

Pendant la réunion, des représentants d'organisations provinciales, territoriales et pancanadiennes se sont entendus : les enjeux auxquels les travailleurs de la santé sont confrontés s'aggravent depuis l'automne 2021, et bien que l'on reconnaisse leur travail pendant la pandémie, des engagements concrets pour répondre à ces problèmes de façon durable tardent à venir.

Les principales priorités identifiées sont entre autres l'instauration d'une solide source de données sur les ressources humaines en santé, la mise en œuvre d'une stratégie multidisciplinaire nationale en matière de ressources humaines en santé, et l'engagement à transformer le système de santé du Canada pour l'avenir.

Les représentants ont aussi reconnu qu'il faut repenser le système de santé afin de répondre aux besoins des patients dans une société vieillissante, et que les établissements de santé doivent être transformés en fonction des besoins de ceux qui y travaillent. Sans une nouvelle façon de voir et un réel engagement des dirigeants politiques partout au pays à rebâtir les soins de santé, cette crise qui se déroule sous nos yeux sera tout simplement impossible à régler.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

À propos de l'AIIC

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle est la porte-parole des infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés, ainsi que des infirmières et infirmiers retraités de l'ensemble des treize provinces et territoires.

SOURCE Association médicale canadienne

