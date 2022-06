Symboles boursiers

Le nouveau système normalisera la rédaction des contrats à l'échelle de l'organisation

FAIRFAX, Va., le 7 juin 2022 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé la mise en œuvre du système infonuagique de rédaction de contrats MomentumMD Acquisitions de CGI Federal* au département des Anciens combattants des États-Unis (Veteran Affairs ou « VA »). Cette troisième étape du programme Financial Management Business Transformation (FMBT) des VA pour l'Administration des cimetières nationaux est un important jalon dans la modernisation de leurs systèmes corporatifs. Les fonctionnalités financières et d'approvisionnement sont maintenant entièrement intégrées au système de gestion des finances et de l'approvisionnement iFAMS.

Cette réussite a été assurée grâce aux efforts conjoints du bureau de programme FMBT des VA, du bureau des technologies de l'information, du bureau des acquisitions, de la logistique et de la construction (OALC), d'un groupe de travail de professionnels dédiés d'un organisme contractuel et de CGI Federal, principal intégrateur de systèmes pour le programme FMBT. La vision du programme FMBT est d'offrir au département des Anciens combattants une solution moderne de gestion et d'approvisionnement dotée de capacités et de processus d'affaires transformateurs. Cette approche permettra aux VA d'atteindre leurs buts et objectifs, conformément à la réglementation et aux directives de gestion. Cette transformation augmentera la transparence, l'exactitude, l'actualité et la fiabilité de toute l'information financière. Elle se traduira par une responsabilité financière accrue envers les contribuables et offrira une occasion importante d'améliorer les soins et services aux vétérans. iFAMS offre davantage d'extensibilité et de sécurité, ce qui aidera les VA à réagir rapidement aux priorités changeantes.

« CGI Federal est heureuse de prendre part au programme FMBT avec des professionnels de rédaction de contrat par les VA pour développer une approche standard de rédaction de contrats pour l'organisation des Anciens combattants, a souligné Alisa Bearfield, vice-présidente principale, CGI Federal. Au fil de l'expérience, l'équipe a été en mesure de recueillir des perspectives concrètes en vue d'améliorer la solution MomentumMD Acquisitions pour mieux outiller les professionnels de l'approvisionnement qui offrent des services à nos vétérans. »

La mise en œuvre du système MomentumMD Acquisitions de CGI Federal pour l'Administration des cimetières nationaux des VA est la première étape de la transformation et de la numérisation du processus de rédaction de contrats pour 5 000 professionnels de plusieurs bureaux. L'objectif est d'offrir un système unique consolidé aux utilisateurs des services d'acquisition et des services financiers. La prochaine étape d'iFAMS, prévue pour octobre 2022, englobera la majorité du personnel de l'administration centrale. Le programme FMBT se poursuivra ensuite pour les autres bureaux du département.

