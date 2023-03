SHANGHAI, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le 10 mars 2023, Pylon Technologies Co., Ltd. (ci-après « Pylontech ») (no de stock 688063) a annoncé que son système de batteries au lithium-ion marine a reçu un certificat JET au Japon. Ce certificat, délivré en vertu de la norme JIS C 8715-2 : 2019, est une nouvelle marque de reconnaissance de Pylontech sur le marché japonais, après que l'entreprise ait reçu le certificat JET pour sa batterie à pile unique de 37 Ah à pile simple (modèle : 37 PN) et le S-Mark de son système de stockage d'énergie Force H2.

JET établit des normes techniques plus élevées pour les systèmes de batteries au lithium-ion marines en raison de l'environnement difficile. Ce certificat marque une percée importante pour Pylontech et démontre les compétences techniques et la fiabilité de l'entreprise. En outre, Pylontech a été en mesure d'élargir la portée de son système de batteries au Japon.

En 2020, le gouvernement japonais a publié la Stratégie pour une croissance verte en atteignant la carboneutralité en 2050, qui présente un plan pour réaliser l'exploitation commerciale des navires avec zéro émission d'ici 2030. Cela devrait avoir un effet profond sur le développement d'applications de systèmes de batteries marines au Japon. L'obtention de ce certificat indique l'entrée de Pylontech sur le marché des batteries marines et fait écho à son engagement d'accélérer la neutralité carbone au Japon.

Avec une chaîne industrielle intégrée verticalement, Pylontech est l'un des rares fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie au monde à disposer de capacités indépendantes de recherche et développement et de fabrication relatives aux composants de base de stockage d'énergie tels que les cellules, les modules et les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Les solutions de Pylontech, grâce à leurs technologies de pointe et à leur fiabilité, ont gagné la confiance de plus de 1 000 000 foyers dans plus de 80 pays, dont le Japon.

« Pylontech est fière d'avoir obtenu le certificat JET, car ses normes rigoureuses témoignent de notre dévouement à l'égard des technologies de pointe. L'entreprise a également élargi l'application de ses systèmes de batteries au Japon. Pylontech poursuivra son expansion sur le marché japonais et s'engage à accélérer sa transition vers une société carboneutre en utilisant ses avantages dans la conception et la fabrication de cellules », a déclaré Geoffrey Song, vice-président des affaires internationales de Pylontech.

À propos de JET

JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) est responsable des services d'essai et de certification visant à évaluer la fiabilité et la sécurité des modules solaires photovoltaïques produits ou exportés au Japon.

À propos de Pylontech

Pylontech est un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) en regroupant une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes. Connaissant une croissance continue et rapide, l'entreprise est devenue un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie de premier plan dans le monde.

