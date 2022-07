STONEY CREEK, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les bâtiments et les projets qui utilisent des ressources durables et renouvelables au moment où le Canada fait la transition vers une économie carboneutre. L'utilisation efficace et novatrice des produits forestiers canadiens a le potentiel de transformer l'industrie de la construction. Dans le cadre de cette transformation, le bois massif et la construction modulaire sont maintenant un matériau et une méthode de premier plan dans les constructions écoénergétiques et rentables. Plus léger que les matériaux de construction traditionnels, mais tout aussi résistant, le bois massif est important pour concrétiser un avenir plus vert, tout comme les nouvelles méthodes de construction modulaire novatrices.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, est ravi d'annoncer l'octroi de plus de 110 000 $ au projet de système modulaire en bois massif mené par EllisDon. Cette contribution est financée par le Programme de construction verte en bois (CVBois) , lequel encourage une plus grande utilisation du bois dans les projets de construction et soutient la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone. CVBois a également contribué au système de plancher en bois hybride d'EllisDon, qui devrait être achevé cette année.

EllisDon a conçu et construit un prototype de système modulaire volumétrique en bois massif qui peut servir à construire divers types de logements, notamment des logements abordables, des logements d'étudiants, des hôtels et des logements du marché privé. Dans la construction modulaire, les composants sont construits hors site en grande quantité, puis assemblés sur place; cette approche permet de réduire l'activité sur le chantier pour l'entrepreneur, ce qui réduit au minimum les perturbations et le bruit dans le voisinage. Le projet est à examiner les avantages d'utiliser le bois massif dans une application modulaire et à quantifier les gains d'efficacité dans la production, ainsi que les avantages globaux liés au carbone incorporé par rapport aux matériaux traditionnels. Non seulement le bois massif offre des avantages pour l'environnement et la production, mais son incorporation dans les méthodes de construction modulaire a également inspiré des styles architecturaux nouveaux et créatifs.

EllisDon tient également compte de l'utilité de ce projet pour le logement abordable. L'entreprise a entrepris une importante analyse du marché du logement abordable afin de comprendre les perspectives d'éventuels projets modulaires dans les années à venir et d'harmoniser les résultats de ce projet avec la Stratégie nationale sur le logement du Canada .

Une maquette grandeur nature du projet a récemment été réalisée dans les installations de fabrication d'EllisDon à Stoney Creek (Ontario), et le projet global devrait être mis au point plus tard cette année.

Citations

« L'utilisation du bois massif représente une occasion importante de réduire les émissions du secteur des bâtiments au pays. En appuyant ce projet, le gouvernement du Canada contribue à édifier un avenir plus vert d'un bout à l'autre du pays et à stimuler les débouchés économiques liés aux matériaux de construction à faible teneur en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, et il est important que nous trouvions des solutions novatrices pour décarboniser le secteur du bâtiment, améliorer l'offre de logements et accroître la productivité des méthodes de construction hors site. Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement du Canada; son soutien par ce financement contribuera à faire progresser l'industrie de la construction modulaire. »

Vincent Davenport

Directeur, Sciences du bâtiment et des matériaux, EllisDon

Renseignements connexes



