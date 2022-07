STONEY CREEK, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Le Canada progresse vers une économie carboneutre grâce à des innovations en foresterie et en construction. La demande accrue en matériaux de construction renouvelables transforme le design et l'architecture d'un océan à l'autre. Cette transformation comprend des innovations dans la combinaison du bois lamellé-croisé (CLT) et du béton post-contraint.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, est heureux d'annoncer une contribution combinée de plus de 550 000 $ du gouvernement du Canada au projet de système de plancher en bois hybride dirigé par EllisDon et DIALOG. Le projet est financé dans le cadre du Programme de construction verte en bois (CVBois) , lequel encourage une plus grande utilisation du bois dans les projets de construction et soutient la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone, et du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) , lequel aide ses bénéficiaires à réduire les risques liés à la mise en œuvre d'innovations dans le secteur forestier canadien.

Le système de plancher en bois hybride d'EllisDon et de DIALOG, dont le brevet est en instance, est une approche novatrice de l'actuel concept d'hybridation des matériaux structurels. Le système de plancher en bois hybride, mélange de divers matériaux comme le béton et l'acier combinés à du bois massif, permet une réduction du carbone et une augmentation des possibilités de conception de bâtiments. Composé de béton post-contraint, de CLT et d'un revêtement structurellement intégré, il permet également d'utiliser des systèmes de plancher à base de bois massif dans les constructions non résidentielles de longue portée qui étaient auparavant limitées aux matériaux de construction traditionnels. Selon l'étude d'EllisDon et de DIALOG, ce système de plancher en bois hybride démontre que le bois massif peut être utilisé pour assurer les portées libres souvent souhaitées dans les secteurs commercial et institutionnel, tout en offrant des finitions apparentes. Cette capacité se traduit par des options de construction plus écologiques, une utilisation judicieuse des ressources naturelles locales et des avantages pour la bioéconomie.

L'étude d'EllisDon et de DIALOG est actuellement en cours dans l'installation de fabrication modulaire d'EllisDon, située à Stoney Creek (Ontario); il s'agit d'un bâtiment industriel de plus de 27 000 mètres carrés entièrement adapté à la fabrication de modules volumétriques préfabriqués et d'éléments de construction en panneaux. Le projet s'achèvera au cours de l'année, et des essais à grande échelle et à long terme sont prévus une fois l'étude terminée.

Le programme ITIF de Ressources naturelles Canada facilite l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant l'écart entre le développement et la commercialisation. Les projets financés par ce programme aident à diversifier le marché des produits forestiers grâce à des bioproduits de grande valeur comme la bioénergie, les biomatériaux, les produits biochimiques et les produits de construction de la prochaine génération. De son côté, le programme CVBois soutient la construction novatrice en bois à faible émission de carbone dans le cadre de l'objectif du Canada d'atteindre une économie carboneutre d'ici 2050. Il permet de mieux faire connaître les bâtiments en bois de grande hauteur, les ponts en bois et les bâtiments commerciaux de faible hauteur novateurs, ainsi que la capacité nationale de construire de telles structures.

Citations

« Le secteur des bâtiments est responsable d'une portion importante des émissions au Canada. Les matériaux utilisés pour construire les bâtiments sont à l'origine d'une grande partie de ces émissions. Utiliser des matériaux durables nous aidera à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans ce secteur et dans l'ensemble de l'économie, tout en stimulant les débouchés économiques liés aux matériaux de construction à faible teneur en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le panneau hybride présente une proposition de valeur unique permettant la durabilité du carbone, la possibilité de préfabrication hors site et les plafonds apparents de longue portée souhaités par de nombreux locataires commerciaux. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, nous faisons des progrès exceptionnels vers un avenir carboneutre en mettant en œuvre des matériaux de construction durables dans des applications nouvelles et intéressantes. »

Mark Gaglione

Directeur, Sciences du bâtiment et des matériaux, EllisDon

« Le remplacement de l'acier et du béton par du bois, dont la teneur en carbone incorporé est nettement inférieure, signifie que les grands bâtiments peuvent être conçus de manière à réduire leur teneur en carbone incorporé. Le système de plancher en bois hybride (Hybrid Timber Floor System ou HTFS) offre des portées plus importantes, idéales pour les surfaces à aires ouvertes ou les utilisations mixtes. Le HTFS change la donne par rapport à la construction traditionnelle en bois hybride. Il offre la possibilité d'utiliser le CLT dans des bâtiments de tout type, de toute hauteur et de toute taille à un coût compétitif. »

Craig Applegath

Partenaire, DIALOG

Renseignements connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]