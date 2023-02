TORONTO, le 14 févr. 2023 /CNW/ -- Le système AC500 de BLUETTI a recueilli 11 millions de dollars sur Indiegogo, fracassant un autre de ses records. Depuis janvier, l'AC500 et sa batterie d'expansion B300S sont offerts sur le site officiel canadien et Amazon.

Chargement plus sécuritaire, durée prolongée

image

Le système AC500 utilise des éléments de batterie LiFePO4 sélectionnés pour une durabilité à long terme et plus de 3 500 cycles de charge à 80 % de sa capacité d'origine. Comparée à la batterie au lithium-ion que la plupart des stations électriques et des banques d'énergie utilisent de nos jours, la batterie LiFePO4 offre des performances optimales et devrait durer plus de 10 ans.

Prise d'énergie solaire efficace

Intégré à un convertisseur solaire MPPT sans pareil, l'AC500 permet une entrée solaire maximale de 3 000 W. Par conséquent, il n'est certainement pas surprenant qu'apprendre que la recharge de 0 à 80 % de sa capacité d'origine en plein soleil ne prenne qu'une heure et demie. La création d'un système solaire avec des panneaux solaires compatibles permet d'atteindre l'indépendance énergétique, car une énergie illimitée sera disponible pour toute la maison, le camping extérieur, les sorties en voiture et plus encore.

Impressionnante alimentation de secours à domicile

Il n'y a pas de meilleure option que l'AC500 lorsqu'il est question d'alimentation de secours fiable en cas d'urgence ou de panne d'électricité imprévue. L'AC500 modulaire peut accueillir jusqu'à six blocs-piles B300S, pour une capacité totale de 18 432 Wh. De plus, grâce à la Fusion Box Pro, deux ensembles AC500 peuvent être connectés en série pour offrir une sortie de 240 V/10 000 W et une capacité de 36 864 W, ce qui en fait un centre d'alimentation solide pour faire fonctionner les appareils essentiels de votre maison pendant des jours ou des semaines.

Chargement ultra rapide

Charger un monstre de puissance ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. L'AC500 peut être rechargé par courant alternatif, panneaux solaires, générateur, batteries au plomb-acide, ou par méthodes de chargement double ou triple. Branchez la prise murale et les panneaux solaires et chargez efficacement l'AC500 avec une entrée maximale de 8 000 W.

Temps de charge pour la combinaison AC500 + 2* B300S (à titre de référence UNIQUEMENT) :

a. Charge solaire MPPT de 3 000 W : environ 2,5 heures

b. Charge AC de 5 000 W : environ 1,7 heure

c. Chargement double CA+PV de 8 000 W : environ 1,2 heure

Avec la AC500 , l'avenir de l'établissement d'un mode de vie durable apparaît prometteur.

À propos de BLUETTI

Forte de ses plus de dix ans d'expérience dans le secteur du stockage d'énergie, BLUETTI s'engage à construire les meilleures stations d'alimentation pour les explorateurs ou les personnes vivant dans des campeurs motorisés ou hors réseau. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bluettipower.ca/

