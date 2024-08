Le syndicat Unifor sous le choc à la suite de l'annonce de la fermeture de l'usine Indorama Ventures à Montréal-Est

MONTRÉAL, le 7 août 2024 /CNW/ - Le Syndicat Unifor, représentant les employés de l'usine de production d'acide téréphtalique purifié (PTA) d'Indorama Ventures à Montréal-Est, exprime sa profonde préoccupation et son choc face à l'annonce de la fermeture de l'usine prévue pour septembre 2024.

« Cette annonce est un choc pour tous les employés et leurs familles. Nous comprenons les défis économiques auxquels l'industrie est confrontée, mais la décision de fermer l'usine sans consultation préalable est inacceptable. Nous aurons beaucoup de questions pour l'employeur concernant cette fermeture et nous exigerons des réponses claires et des mesures concrètes pour atténuer les impacts sur nos membres» affirme le directeur québécois d'Unifor , Daniel Cloutier.

Cette fermeture risque également d'avoir des impacts significatifs sur les entreprises environnantes telles que Alpex et Parachem.

« Nous suivrons de près les répercussions sur ces entreprises et travaillerons à atténuer les effets négatifs sur tous nos membres » mentionne M. Cloutier

Unifor représente environ 80 travailleurs et travailleuses œuvrant comme technicien de procédés, techniciens de laboratoire, instrumentiste, mécanicien, tuyauteur et soudeur.

