Le syndicat Unifor se réjouit du projet de loi déposé ce matin à l'Assemblée nationale par Québec Solidaire à propos des dispositions anti-briseurs de grève

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La délégation de la section locale 177 présentement en lock-out, accompagnée de Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor ont salué le dépôt du projet de loi effectué par le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.

« Il s'agit ni plus ni moins d'actualiser la notion d'établissement à la réalité d'aujourd'hui et conformément au jugement rendu par le Tribunal administratif du travail (TAT) à l'automne dernier », a expliqué le dirigeant syndical.

On se rappellera qu'en novembre dernier le TAT a rendu une décision marquante alors que la notion d'établissement historiquement interprétée de manière restrictive a été étendue à des tâches effectuées en télétravail. Auparavant, les tribunaux avaient plutôt interprété que les travailleurs basés à l'extérieur des murs de l'établissement d'un employeur qui effectuent des tâches réservées aux membres d'une accréditation en conflit ne contrevenaient pas aux dispositions anti-briseurs de grève.

« Le Tribunal estime donc que le télétravail avec toute l'ampleur qu'on lui connaît à ce jour, milite pour une actualisation de la notion d'« établissement » contenue à l'article 109.1 du Code et pour une appréciation de son possible déploiement. », avait notamment déclaré le Tribunal. Précisons que cette décision est en processus de révision judiciaire.

« Même l'actuel ministre du Travail, Jean Boulet, avait déclaré qu'à son avis toutes les lois du travail devaient s'appliquer au télétravail. Il faut espérer que ses gestes suivront ses paroles et que son parti appuiera cette modification importante au Code du travail », a demandé M. Gagné.

« Le 22 mai prochain, cela fera un an que le lock-out ce la cimenterie Ash Grove perdure. Malgré tout, les membres de la section locale 177 sont toujours aussi déterminés dans leur combat pour le respect », a rappelé le directeur québécois.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]