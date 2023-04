Le syndicat Unifor se réjouit du mégacontrat chez Nova Bus

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor accueille favorablement l'annonce de samedi dernier confirmant que Nova Bus, filiale du groupe suédois Volvo, a remporté un contrat de 2,2 milliards de dollars pour fournir 1230 autobus urbains électriques aux sociétés de transport du Québec, suite à ce qui est considéré comme le plus important appel d'offres public pour la construction d'autobus urbains en Amérique du Nord. Ces véhicules verts seront produits et assemblés par les membres d'Unifor travaillant aux usines de Saint-Eustache et de Saint-François.

« C'est une super bonne nouvelle pour le secteur. Ça démontre qu'on fait confiance à l'expertise des travailleuses et travailleurs de Nova Bus et que nous avons la capacité de fabriquer les autobus électriques les plus avancés ici même au Québec » indique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

L'usine de Saint-Eustache emploie actuellement environ 600 membres syndiqués travaillant dans l'usine et dans les bureaux.

« Nous sommes ravis de cette excellente nouvelle. Pour nous, c'est un contrat qui représente des années de travail et un véritable accomplissement » exprime Jean-Sébastien Labelle, président de la section locale 1004 d'Unifor. « Ça fait des années que nous travaillons sans relâche sur ces véhicules électriques pour améliorer la qualité et garantir un avenir plus durable pour notre société. Nos membres ont travaillé d'arrache-pied à tous les niveaux que ce soit pour la logistique, la conception ou la production de ces véhicules. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous produisons, mais nous sommes aussi fiers de contribuer à un projet environnemental d'avenir qui nous tient à cœur ».

Du côté de l'usine de Saint-François, les membres de la section locale 1362 d'Unifor produisent la structure des autobus électriques, qui sont ensuite acheminés à l'usine de Saint-Eustache pour y être assemblés. « Nous sommes extrêmement contents de cette annonce. Une telle production va garantir des emplois pour les prochaines années. On ne peut que s'en réjouir » se ravit Serge Mineau, président de la section locale 1362.

