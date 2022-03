Le syndicat Unifor se réjouit de l'annonce d'investissement de 500 millions du géant de l'automobile GM dans la filière batterie

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est d'un très bon œil qu'Unifor, dont l'un des syndicats fondateurs représentait les travailleuses et travailleurs de la GM au Québec, a pris connaissance du retour du géant de l'automobile en sol québécois.

Le syndicat Unifor réagissait à l'annonce récente voulant que General Motor planifie la construction d'une usine dans le parc industriel de Bécancour qui se consacrera à la production de cathodes, un élément nécessaire à la fabrication des batteries électriques de voitures. Il s'agit d'un investissement de 500 millions de dollars qui emploiera 200 personnes.

« En tant que plus grand syndicat du secteur automobile, nous suivons avec grand intérêt tous les développements liés à la filière batterie. C'est évidemment un groupe que nous souhaitons représenter », a commenté le directeur québécois du syndicat Unifor, Renaud Gagné.

Le syndicat souligne que dans un contexte où le Québec possède la ressource minière servant de base à la production de batteries « il est primordial de faire la promotion et de poser les actes pour s'assurer que l'ensemble des étapes de la production demeure en sol québécois. Il faut se positionner stratégiquement. L'annonce de GM cumulée à celles qui ont été faites par d'autres acteurs de la filière batterie est une bonne nouvelle », commente le dirigeant syndical.

En 2002, moment où GM a quitté le Québec, ce sont les TCA qui représentaient les travailleuses et travailleurs de l'usine GM de Boisbriand. Les TCA ont participé à la fondation du syndicat Unifor en 2013 en s'unissant au Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP).

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

