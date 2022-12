Le syndicat Unifor réagit à l'annonce du ministre Pierre Fitzgibbon sur la relance de production de pâte de cellulose à l'usine Fortress de Thurso

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor déplore l'annonce faite par le ministre Pierre Fitzgibbon ce weekend, à l'effet que la possibilité de relance de la production de pâte cellulose à l'usine Fortress de Thurso n'était « plus sur la table ».

« Nous sommes extrêmement déçus par cette nouvelle. Nous demandons une rencontre avec le ministre afin de comprendre ce revirement de situation » indique le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier. « Le gouvernement doit soutenir cet important pôle industriel forestier et il aurait avantage à rallier les forces régionales en présence. Ces communautés ne manquent pas de volonté et de créativité pour trouver des solutions » affirme le directeur québécois d'Unifor.

Rappelons qu'en 2019, l'usine Fortress de Thurso a cessé de fabriquer de la pâte de cellulose en raison de la situation du marché à l'époque. Ce qui devait être une mesure temporaire perdure malheureusement depuis plus de trois ans.

