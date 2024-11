Le syndicat Unifor poursuit sur sa lancée avec une convention collective exemplaire au Delta Montréal

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les employés syndiqués du Delta Montréal, représentés par le syndicat Unifor, célèbrent une victoire importante avec la ratification d'une nouvelle convention collective qui établit des standards élevés pour l'industrie hôtelière de la région. Cette entente, conclue encore une fois sans grève ni lock-out, a été approuvée à 82 % par les membres et garantit des améliorations significatives aux conditions de travail et aux avantages sociaux des travailleuses et travailleurs.

Un contrat axé sur la valorisation des employés

L'entente, qui couvre une période de cinq ans, prévoit une augmentation salariale cumulative de 27 %, dont 23 % au cours des quatre premières années. Cette hausse permet aux employés de mieux composer avec l'inflation et les coûts de la vie en constante augmentation. De plus, une amélioration significative concernant le calcul de l'unité salariale quotidienne versé aux salariés à pourboire lors des libérations syndicales, des journées fériées et lors des congés de maladie.

L'entente introduit également :

Un programme de pourboire numérique innovant pour soutenir les employés directement en contact avec la clientèle tel que les préposés aux chambres, les chasseurs et les portiers.

Une septième semaine de vacances pour les employés comptant 30 ans de service.

Des améliorations à la charge de travail des préposés aux chambres, répondant aux préoccupations de longue date concernant les conditions physiques et mentales de ces employés.

« Cette entente reflète la reconnaissance de la valeur des travailleuses et travailleurs de l'industrie hôtelière. Elle démontre que la négociation respectueuse et collaborative peut produire des résultats gagnants pour les deux parties, tout en assurant un service client de qualité exceptionnelle », a déclaré Jean-Yves Fillion, représentant national d'Unifor.

Avec ce contrat, Unifor continue de rehausser les normes de l'industrie hôtelière à Montréal, à l'image de l'entente conclue récemment avec le Sheraton Montréal. Ces réussites témoignent de la solidarité des travailleuses et travailleurs et du rôle essentiel d'Unifor pour défendre leurs intérêts.

