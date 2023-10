Le syndicat Unifor inquiet suite à l'annonce récente de la compagnie RYAM à Témiscaming

TEMISCAMING, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le Syndicat Unifor exprime sa vive inquiétude suite à l'annonce récente de l'embauche d'un cabinet d'experts en vue de la cession d'une partie des actifs de la compagnie RYAM au Témiscamingue. Unifor souhaite également souligner sa frustration et sa consternation face à la manière dont cette annonce a été faite le 13 octobre dernier alors que les membres du syndicat, tout comme les officiers locaux, ont été informés de cette décision majeure via un communiqué de presse, sans qu'aucune consultation ou discussion préalable ne soit entamée. Cette approche, jugée imprudente et insensible, suscite des inquiétudes légitimes parmi les travailleurs et travailleuses quant à l'impact potentiel sur leurs vies et sur l'économie locale.

« RYAM étant le moteur économique de la ville de Témiscaming, chaque annonce concernant son avenir génère des préoccupations et des répercussions économiques immédiates. Le manque de considération envers le syndicat et la communauté de Témiscaming dans la manière dont l'annonce a été faite est inacceptable » déclare Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Face à cette situation, le syndicat Unifor exige une rencontre d'urgence avec la direction de l'entreprise afin de discuter de cette cession annoncée. Le syndicat souligne que l'employeur a une obligation de transparence envers ses membres et la population de Témiscaming.

Le syndicat Unifor croit fermement qu'un dialogue ouvert et constructif entre l'employeur et le syndicat est essentiel pour rétablir un lien de confiance et trouver des solutions qui minimisent les conséquences négatives de cette cession pour les travailleuses et travailleurs ainsi que pour la communauté.

Le Syndicat Unifor au Témiscamingue se dit impatient de discuter de cette situation dans les plus brefs délais et reste ouvert à un dialogue constructif pour le bien-être de ses membres et de la communauté.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

