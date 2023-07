Le syndicat Unifor demande une révision des conditions de travail des travailleuses et travailleurs de la SOPFEU en prévision des prochaines négociations de convention collective

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor, qui représente les pompiers, préposés aux communications, manœuvres et mécaniciens de la SOPFEU, lance un appel pressant pour une révision drastique des conditions de travail de ces héros qui protègent nos forêts notre patrimoine collectif, nos villes et l'économie du Québec par la force des choses. Alors que les négociations de convention collective approchent à grands pas, Unifor met en avant la nécessité de revoir, leur rémunération et leurs conditions de travail afin de retenir et d'attirer de nouveaux combattants des incendies dans ces professions cruciales pour tout le Québec.

Ces travailleuses et travailleurs de la SOPFEU jouent un rôle essentiel dans la protection de notre environnement, de nos forêts et de nos communautés. Leur dévouement et leur courage indéniables leur permettent de faire face aux incendies de forêt, aux feux de broussailles et autres situations d'urgence avec une efficacité remarquable. Cependant, ces hommes et ces femmes exceptionnels sont confrontés à des défis de taille et méritent des conditions de travail justes et équitables.

« Avoir des conditions qui ne tiennent pas compte de l'inflation actuelle et du coût de la vie, et bien cela a pour effet que des gens d'expérience quittent leur poste à la SOPFEU et rend très difficile le recrutement de nouveaux travailleurs. Pour une organisation dédiée à la lutte aux incendies, c'est quand même étonnant en 2023, », mentionne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Le syndicat souligne que cette problématique met en évidence un déséquilibre qui doit être corrigé afin d'assurer une capacité adéquate de lutte contre les feux de plus grande envergure et plus fréquents.

"Le fonctionnement habituel des services de lutte aux incendies repose sur l'échange des ressources à l'échelle nationale et internationale. Cependant, en contexte de changements climatiques et de feux plus grands et simultanés à travers le Canada, ce système risque d'être mis à mal. Les sapeurs sud-coréens, africains et français, qui ont apporté leur aide par le passé, ne seront pas toujours disponibles. Il est donc impératif d'investir dans notre propre main d'œuvre pour faire face à ces défis croissants", a ajouté le directeur québécois d'Unifor.

Au fil des années, le nombre des effectifs a diminué, laissant notre service de protection de la SOPFEU affaibli, cette réduction ayant pour effet d'exposer les membres à de l'épuisement et des risques pour leur santé et leur sécurité. Unifor estime qu'il est impératif de stabiliser ces mêmes effectifs pour garantir une réponse rapide et efficace en cas d'incendie de forêt avec les ressources suffisantes, ce qui peut mettre en péril notre patrimoine naturel, nos habitations et notre économie. Le syndicat demande ainsi aux autorités compétentes d'allouer les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous.

Parallèlement, Unifor soutient fermement l'idée d'une rémunération adéquate pour les membres qu'il représente à la SOPFEU. Ces hommes et ces femmes risquent leur vie au quotidien pour sauver celle des autres, et il est crucial de reconnaître leur travail acharné et leur dévouement en leur offrant une rémunération à la hauteur de leurs responsabilités. Unifor insiste sur le fait que ces travailleurs et travailleuses doivent bénéficier de salaires et avantages compétitifs afin de retenir les talents et d'attirer de nouveaux candidats qualifiés.

Enfin, Unifor plaide en faveur de conditions de travail améliorées, ces professionnels travaillent dans des environnements dangereux et exigeants avec des horaires de travail difficiles, une formation continue de qualité et des mesures de sécurité appropriées sont essentielles. Le syndicat appelle à des investissements supplémentaires dans les équipements de protection individuelle, la formation et le soutien psychologique pour garantir le bien-être de ceux-ci et leur capacité à faire face aux défis de leur profession.

Unifor invite toutes les parties prenantes à reconnaître l'importance du travail de ces intervenants et intervenantes de première ligne pour la préservation de notre patrimoine naturel, de nos villes et de notre économie. Le syndicat exhorte les autorités compétentes à engager des discussions constructives et à travailler de concert avec Unifor pour trouver des solutions équitables et durables qui répondent aux attendent et ainsi s'assurer d'une main-d'œuvre qualifiée.

"Nous sommes fiers de représenter ces gens et de les soutenir dans leurs revendications légitimes pour des conditions de travail améliorées. Leur travail est essentiel pour la sécurité et le bien-être de toutes les Québécoises et Québécois, et il est de notre devoir de nous assurer qu'ils disposent des ressources et des protections nécessaires pour accomplir leur mission", a souligné Daniel Cloutier.

Unifor est convaincu qu'en reconnaissant la valeur inestimable du travail de ces hommes et ces femmes et en investissant pour l'avenir dans une amélioration marquée de leurs conditions de travail, nous pourrons ainsi garantir la préservation de notre patrimoine naturel, la sécurité de nos communautés et la prospérité économique du Québec.

