Le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (SSÉPÎ-CSQ) vote en faveur de la grève à la hauteur de 80%

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Réuni en assemblée générale le 20 janvier 2021 dans le contexte du renouvellement de la convention collective de ses membres, le SSÉPÎ-CSQ annonce que ses membres se sont prononcés en faveur de la tenue d'une grève, équivalant à cinq jours, exercée au moment jugé opportun.

À un taux fort de 80%, les membres du syndicat réunis expriment leur mécontentement dans le contexte des négociations du secteur public. Devant l'impasse aux tables de négociations causée par des offres du gouvernement jugées insultantes, les membres du SSÉPÎ-CSQ envoient un message clair au gouvernement sur la véritable crise des conditions de travail qui est vécue sur le terrain.

« La pandémie a mis en lumière les problématiques qui existaient déjà depuis fort longtemps. On nous a trop souvent pris pour acquis comptant sur notre dévouement. Notre sens du devoir a des limites, il faut que ça change », mentionne Stéphane Soumis, président du SSÉPÎ-CSQ.

Rappelons qu'en novembre dernier, l'Institut de la statistique du Québec confirmait que la rémunération globale des employés de l'État québécois accuse un retard de 9,2 % par rapport aux autres salariés du Québec. « Nous avons déjà fait d'importantes concessions pour tenir compte du contexte actuel, nous devons malheureusement rappeler au gouvernement que ses anges ont les ailes coupées. La reconnaissance c'est plus qu'un merci en conférence de presse ça passe par des gestes concrets » affirme le président du syndicat.

Les syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont le mandat de tenir des votes de grève jusqu'à la fin du mois de janvier, conformément au mandat adopté dans le cadre de leur conseil général des négociations.

À propos

Le SSÉPÎ-CSQ représente une trentaine de corps d'emplois de soutien scolaire au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il regroupe plus de 3500 membres dans les établissements primaires, secondaires et les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de ce Centre de services scolaire.

Il est affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) qui est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle regroupe près de 30 000 membres. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 membres provenant majoritairement de la fonction publique.

