Le syndicat du personnel aquatique de la Ville de Québec réagit aux mises à pied annoncées par l'administration Marchand

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le SCFP, section locale 4528, lequel représente les 570 employé(e)s du secteur aquatique, dénonce la décision de la Ville de Québec qui, plutôt que de mitiger les dommages pour son personnel aquatique et pour sa population, en rajoute une couche en fermant mur à mur l'ensemble des établissements de loisirs concernés par la grève des cols bleus. Ce sont 295 personnes qui avaient des quarts de travail planifiés et qui sont donc concrètement touchées.

« L'administration Marchand a décidé de donner une leçon aux membres du SCFP, même ceux qui ne sont pas impliqués dans le conflit, afin de faire pression sur le syndicat des cols bleus en rajoutant sur la pile des dommages collatéraux que vivent les citoyens et les citoyennes. C'est désolant », de déclarer Jean-François Godbout, conseiller syndical.

Le Code du travail prévoit que le personnel cadre peut effectuer des tâches appartenant aux unités de négociation en grève en cas de conflit afin de maintenir des services à la population. Lors des journées de grève précédentes exercées par les cols bleus, de nombreux établissements de loisirs sont demeurés ouverts. Parfois, seulement un ou deux cols bleus y travaillent pour en faire l'entretien. La fermeture totale de ces établissements et la mise à pied complète de leur personnel aquatique relèvent donc d'une décision qui revenait entièrement à la Ville de Québec, et qui n'est assurément pas une fatalité découlant de la grève des cols bleus.

D'ailleurs, malgré des demandes répétées à cet effet, la Ville tarde à envoyer au syndicat la liste des membres qui seront touchés par cette décision.

« Le président du syndicat des employés manuels, Luc Boissonneault et moi-même, nous nous sommes rencontrés et nous demeurons solidaires des cols bleus qui se battent pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous demandons à l'administration Marchand de régler le conflit à la table de négociation et de nous permettre de revenir au travail le plus rapidement possible », témoigne Frédérique Garneau, présidente du SCFP 4528.

Le personnel aquatique mis à pied sera indemnisé via le fonds de grève du Syndicat canadien de la fonction publique. Les travailleuses et travailleurs pénalisés toucheront ainsi une rémunération pendant la durée de la mise à pied.

Rappelons que 40 % des employés manuels quittent la Ville de Québec au cours des cinq premières années pour les municipalités avoisinantes ou le secteur privé, et ce, principalement à cause de la disparité salariale.

Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]