Le Front commun des employé.e.s d'Hydro-Québec a tenu des rassemblements à travers le Québec

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Hier, le 24 avril vers 12 h, ce sont des milliers de travailleurs et travailleuses qui ont participé aux rassemblements organisés par le Front commun des employé.e.s d'Hydro-Québec à travers la province dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives. En plus des rassemblements qui avaient lieu à Montréal, d'autres évènements similaires étaient organisés aux quatre coins de la province, dont à Québec, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Saint-Jérôme, Baie-Comeau, Gatineau, Rimouski, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe, Laval, Valleyfield et Joliette.

« Nos conditions de travail c'est aussi la qualité des talents qu'on va attirer pour continuer à faire d'Hydro-Québec un fleuron de l'innovation. Il ne faut pas que notre savoir-faire nous quitte », d'affirmer Gilles Cazade, président du SCFP, section locale 4250.

« Cette négociation-là arrive dans un moment crucial de l'histoire d'Hydro-Québec où ce qui se prépare, c'est une dérèglementation afin d'ouvrir la voie à des joueurs de l'étranger. On sait que les emplois syndiqués de qualité finissent par rapporter plus à la collectivité, ça permet de garder notre argent ici et de réduire notre dépendance aux compagnies de l'extérieur. » a expliqué le président du SCFP, section locale 2000, Dominic Champagne.

« Nos dirigeants et dirigeantes doivent se rappeler qu'Hydro-Québec, on l'a bâti ensemble et que c'est grâce à l'expertise et au dévouement de son personnel que la société d'État est ce qu'elle est devenue. Nous sommes là aujourd'hui pour leur rappeler et nous continuerons de le faire aussi longtemps qu'il le faudra », de conclure Marc-André Bouchard, président de la section locale 5735.

Rappelons que le Front commun constitue trois syndicats locaux membres du SCFP totalisant plus de 8 000 travailleurs et travailleuses, soit le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250), le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000) ainsi que le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP 5735) et que ces rassemblements ont lieu alors que les parties sont en négociation depuis plus d'un an et que l'employeur menace de sabrer dans les conditions de travail de ses employé.e.s.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie dont la majorité sont des employé(e)s d'Hydro-Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514-885-4733, [email protected]