AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblements devant les bureaux d'Hydro-Québec - INVESTIR DANS CEUX QUI TRAVAILLENT CHEZ HYDRO C'EST PAYANT POUR TOUT LE QUÉBEC

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le Front commun des employé.e.s d'Hydro-Québec tiendra des rassemblements à travers la province, aujourd'hui même, dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives. Le Front commun, c'est trois syndicats locaux membres du SCFP totalisant plus de 8 000 travailleurs et travailleuses, soit le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250), le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000) ainsi que le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP 5735). Ces rassemblements ont lieu alors que les parties sont en négociation depuis plus d'un an et que l'employeur menace de sabrer dans les conditions de travail de ses employé.e.s.

Rappelons qu'en novembre 2024, ces trois syndicats se sont dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à cinq jours de grève.

QUOI : Rassemblement du Front commun des employé.e.s d'Hydro-Québec OÙ : Devant le siège social d'Hydro-Québec

75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC QUAND : Jeudi, le 24 avril 2025 à 12 h.

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation plus large. En ce sens, d'autres rassemblements régionaux auront lieu à la même heure dans les villes suivantes : Québec, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Saint-Jérôme, Baie-Comeau, Gatineau, Rimouski, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe, Laval, Valleyfield et Joliette.

Pour en savoir plus sur les revendications du Front commun, visitez www.votrehydro.ca.

