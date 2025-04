Deux syndicats chez Hydro-Québec votent massivement en faveur d'un mandat de grève

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - À la suite des assemblées générales provinciales virtuelles tenues au courant du mois d'avril, les plus de 8000 membres du Syndicat des technologues d'Hydro-Québec (SCFP 957) et du Syndicat des employé-es de métiers d'Hydro-Québec (SCFP 1500 ) ont voté massivement en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Ce vote, tenu dans un contexte de négociations difficiles qui s'étirent depuis plus de 14 mois, a recueilli un taux de participation exceptionnel, voir même historique, soit de plus de 86% des membres, démontrant ainsi leur mobilisation, leur solidarité et leur confiance à l'égard des visions syndicales proposées et des demandes patronales déraisonnables » de déclarer d'une seule voix Frederic Savard, président du SCFP 1500 et Robert Claveau, président du SCFP 957.

Les résultats des votes sont les suivants :

- Section locale 957 : 98.9 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

- Section locale 1500 : 99.3 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les membres ont aussi voté en faveur d'une hausse de la cotisation syndicale temporaire qui prendrait effet au moment choisi par leur comité exécutif : le SCFP 957 à 94,8% et le SCFP 1500 à 94,1%.

Les sections locales rappellent que ce mandat de grève vise avant tout à faire avancer la négociation et à obtenir des conditions de travail justes et équitables pour l'ensemble de leurs membres. Ces syndicats affiliés au SCFP réitèrent leur volonté de négocier de bonne foi, tout en demeurant prêt à exercer les moyens de pression nécessaires pour faire valoir leurs intérêts.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

