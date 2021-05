Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) et le SCFP en processus pour joindre leurs activités

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) annonce aujourd'hui qu'il joindra ses activités à celles du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Nous avons la responsabilité, comme leaders syndicaux, d'offrir aux membres la modernisation de nos structures pour nous ajuster aux luttes et enjeux à venir. L'expertise du SPQ combinée aux ressources du SCFP permettront sans aucun doute d'améliorer notre capacité de faire progresser les conditions de travail de nos membres », d'expliquer Daniel Pépin, président du SPQ.

La démarche s'appuie sur la synergie naturelle entre les deux organisations. En effet, 68 % des membres du SPQ travaillent pour des Villes où le SCFP représente déjà des employés municipaux. De plus, les deux syndicats ont mené de multiples combats conjoints dans la dernière décennie.

« Nous sommes confiants et enthousiastes d'obtenir rapidement le feu vert des membres pour ce projet. L'équipe du SCFP est très emballée par les avenues qu'ouvre cette nouvelle alliance », d'ajouter Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

Rappelons qu'il s'agit du deuxième grand syndicat à adhérer au SCFP en quelques mois. La FTPQ (Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec) avait fait de même au début de janvier 2021.

Le SPQ, plus grand syndicat de pompiers au Québec, représente 3800 pompiers et pompières répartis dans plus de 120 Villes et municipalités.

Quant au SCFP, il compte près de 122 000 membres au Québec et représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ. Il est aussi le plus grand syndicat au Canada avec 700 000 membres.

