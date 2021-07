Le Syndicat des cols blancs de Montréal annonce une entente de principe

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le plus grand syndicat représentant des personnes salariées à la Ville de Montréal, le Syndicat des cols blancs (SCFP 429), annonce une entente de principe avec l'employeur. Les pourparlers se sont conclus jeudi le 8 juillet après plus de deux ans de négociations. Le nouveau contrat établira les conditions de travail de près de 10 000 employé.es de la Ville.

« Les négociations n'ont pas toujours étaient faciles avec la pandémie, mais avec l'aide d'un médiateur nous en sommes arrivés à bout. Nous sommes très heureuses et heureux du dénouement et avons hâte de présenter le fruit du travail du Comité de négociations à nos membres », a déclaré Francine Bouliane, présidente du SCFP 429.

En effet, une assemblée générale aura lieu le 7 septembre 2021 afin que les membres du syndicat puissent voter et entériner l'entente.

« Je salue le travail accompli par l'ensemble des parties à la table de négociation. Les détails de l'entente demeurent confidentiels jusqu'à ce que nous puissions les présenter à nos membres », de conclure la présidente du syndicat.

Le dernier contrat des cols blancs avec la Ville est venu à échéance le 31 décembre 2018.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

