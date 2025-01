Le syndicat de la SAQ dénonce les fermetures de succursales et les réductions d'heures d'ouverture annoncées par la direction

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Fermetures de succursales, réduction des heures d'ouverture, abolitions de postes : les nouvelles mesures annoncées par la direction de la SAQ auront un impact direct sur le service à la clientèle, prévient le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN).

La haute direction de la SAQ a en effet annoncé hier son intention de fermer trois succursales, soit celles situées rue Racine à Chicoutimi, à Rivière-Bleue et au Marché Brossard.

« Nous sommes particulièrement déçus de la décision de la SAQ de vouloir fermer une succursale aussi vitale que celle du centre-ville de Chicoutimi, alors que les voix s'élèvent au Québec pour que la société d'État joue son rôle pour revitaliser les centres-villes et les commerces de proximité. D'autant plus que les ventes étaient en hausse au cours des dernières années », souligne la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche.

Fermées lundi ou dimanche

Les heures d'ouverture seront par ailleurs réduites dans 251 succursales. Certaines seront fermées le dimanche ou le lundi : c'est le cas de la succursale sur de la Montagne, au centre-ville de Montréal, ainsi qu'à Sainte-Perpétue et à Sainte-Croix.

Une trentaine de postes seront abolis en fonction de cette diminution des heures d'ouverture. Le nombre d'heures travaillées sera appelé à être réduit dans l'ensemble du réseau. « Malgré la hausse de la valeur des ventes effectuées en succursale, ce sont encore une fois les employé-es qui verront leurs heures de travail être réduites », déplore Lisa Courtemanche.

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui réunit plus de 425 syndicats représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]