Entente de principe à la SAQ

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue, hier soir, entre le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) et leur employeur. Les termes de cette entente seront d'abord présentés demain et jeudi aux membres du conseil général, puis la semaine prochaine lors d'assemblées générales des membres du syndicat. D'ici là, aucun commentaire ne sera émis.

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui réunit plus de 425 syndicats représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

