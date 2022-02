Le syndicat d'Olymel Princeville s'entend avec son employeur

PRINCEVILLE, QC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN vient tout juste d'accepter à 93 % une prolongation de sa convention collective jusqu'en 2030 en échange d'une bonification sans précédent des salaires et des avantages sociaux.

« Durant les années touchées par la nouvelle entente, les salarié-es recevront des augmentations variant de 7,44 à 7,64 $ l'heure, soit une bonification d'environ 35 %. L'augmentation à la signature totalise plus de 1,50 $ l'heure et une seconde augmentation de 0,80 $ l'heure sera appliquée dès le 1er octobre 2022, de préciser Steve Houle, président du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN. Même si notre convention collective a atteint une maturité dans notre secteur, nous avons également obtenu d'autres avancées, dont un cadre sur les travailleurs étrangers, des modifications importantes aux régimes des samedis obligatoires et une clause de transparence économique. »

« Avec les bonifications salariales qui viennent d'être adoptées, les travailleuses et les travailleurs de Princeville sont désormais au sommet en matière de rémunération globale, en partie grâce au régime de retraite déjà actif et aux contributions de l'employeur aux assurances collectives, de souligner Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN. L'atteinte du sommet de l'échelle salariale passe de 24 à 4 mois seulement et les primes atteignent maintenant 2 $ l'heure pour le soir et la nuit, puis 1,75 $ l'heure pour la formation. L'employeur augmentera sa contribution aux assurances collectives de 4 % par année jusqu'à l'échéance du nouveau contrat de travail. »

« Il faut se souvenir que les syndicats de Princeville et de Vallée-Jonction ont tracé la voie des règlements dont nous sommes témoins dans l'industrie de l'abattage. Les deux syndicats sont montés au front et ont vécu de longues grèves, respectivement de huit semaines et de dix-huit semaines. Ce sont elles et eux qui ont forcé leur employeur à reconnaître ses problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre - particulièrement dans le contexte de rareté qui persiste toujours actuellement -, et à y faire face en bonifiant substantiellement les conditions de travail offertes dans leurs usines. Ce nouveau règlement s'inscrit donc directement dans la foulée de ces luttes pour améliorer leurs conditions de travail », de conclure Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

