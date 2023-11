L'événement de Destination Canada réunit des leaders d'opinion du monde entier pour montrer comment une approche régénératrice du tourisme peut transformer l'économie, renforcer le bien-être socioculturel et protéger l'environnement

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme du Canada, a donné hier le coup d'envoi officiel du Symposium international sur l'intendance des destinations lors d'une réception en soirée au Musée canadien de l'histoire à Gatineau (Québec).

Le Symposium, qui se tient les 7 et 8 novembre, incite les participantes et participants à tracer la voie vers un secteur du tourisme plus inclusif, plus prospère et plus résilient. Tablant sur des initiatives précédentes et existantes, le Symposium aborde la manière dont une approche régénératrice du tourisme peut entraîner des retombées bénéfiques sur les communautés et leurs résidents, l'économie, la culture et l'environnement.

Dans une récente étude menée auprès de quelque 15 000 Canadiennes et Canadiens, 82 % ont affirmé que le tourisme jouait un rôle bénéfique sur les communautés au pays. Or, malgré ses nombreux bienfaits, le modèle touristique actuel doit évoluer. Aux quatre coins de la planète, la demande est de plus en plus forte pour que le tourisme place les communautés et l'environnement au premier plan. Il est évident que le secteur ne peut plus mesurer son succès sur la seule base d'indicateurs comme le nombre de visiteurs et les recettes.

Dans un monde en constante évolution, les événements comme le Symposium offrent un point de contact essentiel pour mieux anticiper l'avenir et tirer des enseignements d'autres leaders et secteurs pour favoriser la croissance et la résilience du tourisme à long terme.

« Le Symposium arrive à un moment charnière de l'évolution du tourisme mondial, de dire Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Nous accueillons des spécialistes et des leaders d'opinion qui partagent notre engagement en faveur d'une approche régénératrice capable de soutenir pleinement les personnes, les lieux et la prospérité. Je suis persuadée qu'ensemble, nous pouvons consolider la réputation mondiale du Canada comme un leader progressiste et avant-gardiste du développement des destinations, mais aussi concrétiser notre ambition d'être source de prospérité et de bien-être pour l'ensemble du Canada et d'enrichir la vie de nos invités. »

Cet événement pilote a attiré des leaders d'opinion du monde entier, des partenaires et des détenteurs du savoir de différents secteurs venus échanger sur des sujets comme la force positive qu'est le tourisme, le changement climatique, l'engagement communautaire novateur et la préservation du patrimoine culturel et naturel.

« Le tourisme est une force positive pour les communautés de partout au Canada, mais il faut également en faire une force durable, explique l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme. La durabilité influence de plus en plus le choix des visiteurs du monde entier quant à leur prochaine destination voyage, et nous devons agir en conséquence. En réunissant les leaders du tourisme autour de ce thème important, le Symposium aide le tourisme canadien à se tourner vers un avenir plus durable. »

Au nombre des conférencières et conférenciers figurent :

Pico lyer , rédacteur touristique et auteur du livre The Half Known Life : In Search of Paradise , qui parlera de sa vie d'explorateur passée à trouver la paix dans les voyages;

, rédacteur touristique et auteur du livre , qui parlera de sa vie d'explorateur passée à trouver la paix dans les voyages; David Allison , fondateur de The Valuegraphics, qui se penchera sur les valeurs humaines communes qui rapprochent les gens;

, fondateur de The Valuegraphics, qui se penchera sur les valeurs humaines communes qui rapprochent les gens; Christopher Gaffney , professeur clinique agrégé au Tisch Center for Hospitality de l'École d'études professionnelles de l'Université de New York , qui approfondira le concept de tourisme régénérateur;

, professeur clinique agrégé au Tisch Center for Hospitality de l'École d'études professionnelles de l'Université de , qui approfondira le concept de tourisme régénérateur; Jacquelyn Omotalade , directrice nationale des Investissements en faveur du climat à Dream.Org, qui abordera le thème du tourisme à l'heure de la crise climatique;

, directrice nationale des Investissements en faveur du climat à Dream.Org, qui abordera le thème du tourisme à l'heure de la crise climatique; Jorick Beijer , urbaniste et directeur de Blossity à Amsterdam , qui examinera les stratégies qui s'offrent aux villes du monde entier pour créer des espaces plus propices à l'interaction et à la collaboration;

, urbaniste et directeur de Blossity à , qui examinera les stratégies qui s'offrent aux villes du monde entier pour créer des espaces plus propices à l'interaction et à la collaboration; Carol Anne Hilton , auteure, fondatrice et PDG de The Indigenomics Institute et du Global Centre of Indigenomics, qui exposera ses idées novatrices sur le pouvoir transformateur de l'inclusion et la revalorisation des entreprises autochtones.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'événement.

Destination Canada recourt au leadership éclairé ainsi qu'à la planification et à la stratégie pour le développement des destinations afin de soutenir l'industrie canadienne du tourisme, de favoriser la croissance et l'expertise en la matière et de maximiser les retombées pour l'ensemble du Canada. C'est dans cette optique que Destination Canada a créé le pôle de connaissances, plateforme où les intervenants de l'industrie peuvent partager, découvrir et explorer tout ce qui a trait au développement des destinations.

Téléchargez le récent ouvrage de Destination Canada intitulé Une approche régénératrice pour le tourisme au Canada : Une réflexion sur comment le tourisme peut soutenir les gens, les communautés et la prospérité, avec études de cas, principes et indicateurs de progrès.

