OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Le surintendant des institutions financières, Jeremy Rudin, a avisé la ministre des Finances qu'il terminera son mandat de sept ans en qualité de surintendant le 28 juin 2021 et qu'il ne briguera pas un second mandat. M. Rudin continuera à servir les Canadiens et le gouvernement du Canada jusqu'à la fin de son mandat actuel, au terme duquel il se retirera de la fonction publique.

Citation

« Ce fut pour moi un privilège d'assumer le rôle de surintendant des institutions financières, et je compte demeurer au poste jusqu'à la fin de mon mandat. Je sais gré à mes collègues du Comité de surveillance des institutions financières de leur collaboration. De plus, je suis extrêmement fier du travail que le BSIF a réalisé au cours de mon mandat, et je remercie tout le personnel de son soutien indéfectible. Je sais qu'il continuera d'incarner les normes les plus élevées en matière de professionnalisme dans les années à venir. »

Jeremy Rudin, surintendant

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales (IFF) et plus de 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences réglementaires qui leur sont applicables. En outre, il abrite le Bureau de l'actuaire en chef (BAC), une entité indépendante qui fournit un éventail de services d'évaluation et de consultation actuarielles à l'administration fédérale.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Renseignements: Relations de presse: BSIF - Affaires publiques, [email protected], 343-550-9373

Liens connexes

http://www.osfi-bsif.gc.ca/