Le Sud-Ouest célèbre la Fête nationale

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest célèbre la Fête nationale du Québec lors de la Guinguette du Sud-Ouest, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage, le 24 juin, de 10 h à 23 h. Outre les spectacles et animations qui se dérouleront au parc, la Caravane de Jean empruntera les routes de l'arrondissement en diffusant une animation musicale dans ses quartiers, en partenariat avec les sociétés de développement commerciale des Quartiers du Canal et de Monk.

La Lutinerie de Montréal a été désignée comme organisateur officiel de la Fête nationale par le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal pour célébrer notre nation.

« Le Sud-Ouest est heureux de souligner cette fête significative pour le Québec, notre engagement envers la communauté, notre culture riche et diversifiée, notre langue commune, le français. C'est une belle occasion d'exprimer notre fierté collective, notre savoir-vivre ensemble et notre solidarité », a déclaré le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Dans un aménagement coloré, la Guinguette du Sud-Ouest s'est appropriée les berges du canal de Lachine avec des tables à dîner, des chaises longues, deux scènes pour accueillir des spectacles extérieurs et un éclairage particulier, créant ainsi une magnifique ambiance en soirée. Grâce au restaurant végétalien aménagé sur place, les participant.e.s pourront profiter d'une offre alimentaire unique avec, entre autres, des hambourgeois, des tapas, des churros et des gaufres.

Pour connaître les détails de la programmation de la Fête nationale, consultez la page Facebook des Guinguettes ou encore, visitez leur site Internet : les guinguettes.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Aimée Evouna, [email protected], Téléphone : 438 351-2394