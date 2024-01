Le nouveau Styler est doté d'un défroisseur à vapeur portatif à haute pression, d'un cintre mobile dynamique et de la technologie Dual TrueSteam.

SÉOUL, South Korea, le 3 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle solution avancée d'entretien des vêtements Styler lors du CES 2024. Avec un défroisseur portatif à haute pression et les technologies Dynamic Moving HangerMC et Dual TrueSteamMC, le plus récent Styler offre des cycles de rafraîchissement des vêtements plus rapides et plus efficaces, avec des performances améliorées pour sécher, déshumidifier et défroisser les vêtements.

Le nouveau Styler de LG, innovation dernier cri en matière d’entretien des vêtements, intègre les technologies Dynamic Moving HangerMC et Dual TrueSteamMC pour offrir des cycles de rafraîchissement des vêtements plus rapides et plus efficaces. Le nouveau modèle est également équipé d’un défroisseur portatif à haute pression qui facilite le défroissage des chemises et des autres vêtements. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Une première dans la gamme des Stylers de LG, ce nouveau modèle est doté d'un défroisseur portatif à haute pression qui permet de défroisser les chemises et autres vêtements plus facilement et évite d'avoir à utiliser un fer à repasser. Les utilisateurs peuvent simplement suspendre leurs vêtements froissés à l'intérieur de la porte, sortir le défroisseur fixé au bas du Styler et lancer le processus de vapeur à l'aide d'un simple bouton. Le défroisseur utilise une vapeur puissante à haute pression pour pénétrer dans les vêtements, les rendant lisses et doux, ce qui réduit considérablement le besoin de repassage1. De plus, le format compact du défroisseur à haute pression est plus pratique et permet de le ranger facilement à l'intérieur du Styler.

Grâce au système exclusif de cintre mobile dynamique, le Styler de LG peut fournir un entretien adapté aux différents types de vêtements et de tissus. Contrairement à son prédécesseur, le cintre mobile (qui se déplaçait simplement d'un côté à l'autre pour dépoussiérer), le nouveau système de suspension offre un entretien délicat et puissant des vêtements. Il permet de mieux dépoussiérer, de désodoriser2, de sécher et de défroisser grâce à un mouvement de torsion, effectué par un mécanisme rotatif. Il contribue également aux cycles améliorés du Styler de LG, tels que le cycle Poussière fine, qui tourne et secoue les vêtements jusqu'à 350 fois par minute pour éliminer les particules de poussière de toutes tailles3.

L'une des principales caractéristiques du nouveau Styler est la technologie Dual TrueSteam de LG, qui utilise deux éléments chauffants au lieu d'un pour faire bouillir l'eau et générer de la vapeur, ce qui permet un contrôle plus précis du volume et de la puissance du jet de vapeur. Le cycle destiné aux tissus délicats tels que la soie et le cachemire n'utilise qu'un seul des deux éléments chauffants du système, pour un entretien en douceur grâce à un contrôle optimisé du débit de vapeur. La technologie Dual TrueSteamMC permet également d'utiliser le cycle Hygiène du Styler, un cycle spécialisé qui assure l'hygiène des vêtements en éliminant plus de 99,99 % des germes ainsi que 11 types différents de bactéries nocives4.

En outre, la plus récente solution d'entretien des vêtements de LG est dotée d'un système de ventilation intégré qui fait automatiquement circuler l'air dans la pièce. Elle offre également une fonction de déshumidification qui peut recueillir jusqu'à 10 litres d'humidité5 provenant de la pièce sans ouvrir la porte du Styler, pour un environnement intérieur agréable qui empêche les vêtements de prendre l'humidité après avoir été rafraîchis par le Styler.

Pour un entretien plus pratique, le presse-pantalon du nouveau Styler vous permet de gagner du temps avec une structure d'accrochage améliorée qui permet d'obtenir des plis plus nets et un tissu défroissé. De plus, le nouveau Styler est doté d'un écran ACL tactile intuitif qui facilite et accélère la sélection des cycles.

« Le nouveau Styler de LG est une solution polyvalente d'entretien des vêtements qui garantit un entretien optimal de divers tissus et une utilisation pratique pour nos clients », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Pionnier des systèmes d'entretien des vêtements, LG continuera d'améliorer les capacités du Styler, qui redéfinit l'entretien de la garde-robe et simplifie au maximum le maintien d'une apparence fraîche et d'une odeur agréable pour les vêtements. »

Du 9 au 12 janvier, les participants au CES 2024 pourront découvrir toutes les innovations de LG, y compris le nouveau Styler, au kiosque de l'entreprise (no 16008, au Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES; visitez le www.lg.com/ces2024 et la chaîne YouTube de LG Global.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation, de chauffage et de purification d'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com .

1 Testé par le Korea Apparel Testing & Research Institute (KATRI) à l'aide du défroisseur à haute pression intégré du nouveau Styler de LG sur une chemise de ville en coton. Les plis visibles ont été réduits de 50 %. 2 Testé par le Korea Apparel Testing & Research Institute (KATRI) à l'aide du cycle Rafraîchissement du nouveau Styler de LG sur une chemise de ville en coton, conformément à la norme KS K 0891:2014. 3 D'après les résultats des tests internes de LG, le nombre de tours par minute du cintre mobile dynamique du nouveau Styler de LG varie de 120 à 350 selon les cycles. Les résultats peuvent différer selon l'utilisation réelle et les facteurs environnementaux. 4 Selon les recherches d'Intertek, le cycle Hygiène élimine 99,99 % de 11 types de virus, dont les virus de la grippe A (H1N1, H3N2), le virus de la grippe B, le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBRV), le virus de la diarrhée épidémique porcine (vDEP), l'entérovirus porcin A, le coronavirus humain OC43, le virus de l'hépatite canine infectieuse, le rotavirus humain, le virus de l'hépatite A et le rhinovirus. Une expérience récente menée par KATRI a également démontré l'efficacité du cycle hygiénique pour neutraliser les punaises de lit. 5 D'après les résultats des tests internes de LG, la fonction de déshumidification du Styler de LG recueille 10 litres d'humidité par 24 heures, dans un espace clos avec une température de 27 degrés Celsius et 60 % d'humidité (porte du Styler de LG ouverte à un angle de 45 degrés ou plus). Les performances de déshumidification peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics, Inc., Léa Lee, +82 2 3777 3981, [email protected], www.LGnewsroom.com; LG Electronics, Inc., Jenny Shin, +82 2 3777 3692, [email protected], www.LGnewsroom.com; Personne-ressource pour les médias au Canada : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]