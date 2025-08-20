OTTAWA, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'équipe de négociation du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) est retournée à la table de négociation avec Postes Canada pour présenter de nouvelles offres globales pour ses deux unités de négociation. Les parties se rencontreront de nouveau le vendredi 22 août et le lundi 25 août, avec l'aide de médiateurs fédéraux.

Les dernières offres du STTP font suite au rejet catégorique par les travailleuses et travailleurs des postes des « dernières et meilleures offres » de Postes Canada dans le cadre d'un vote imposé par le gouvernement fédéral en juillet.

« Le Syndicat reste déterminé à parvenir à des conventions collectives négociées à la table de négociation, déclare Jan Simpson, présidente nationale du STTP. Les offres globales du STTP fournissent à Postes Canada des solutions pragmatiques et réalisables pour diversifier ses services et accroître ses revenus, tout en veillant à ce que la contribution des travailleuses et travailleurs des postes à une part importante de l'infrastructure nationale soit valorisée. »

Voici les points clés des dernières offres du Syndicat :

Hausses salariales pour compenser la hausse du coût de la vie;

Augmentation ciblée du nombre de véhicules de la Société mis à la disposition des factrices et facteurs ruraux et suburbains, car aucun travailleur ne devrait avoir à risquer sa sécurité ou à payer de sa poche simplement pour être en mesure d'accomplir son travail;

Changements visant les effectifs des installations postales afin de réduire la dépendance excessive de Postes Canada à l'égard des travailleuses et travailleurs temporaires qui n'ont pas d'horaires stables ni d'avantages sociaux;

Changements aux horaires de travail afin de garantir aux factrices et facteurs un équilibre raisonnable entre leur travail et leur vie personnelle, sans surcharge de travail;

Le STTP présente des propositions visant à diversifier les services de Postes Canada et à faire croître ses activités afin de renforcer la Société et d'assurer sa pérennité.

« Comme l'ont clairement démontré les agentes et agents de bord du Syndicat canadien de la fonction publique, les meilleures conventions collectives sont conclues à la table de négociation, ajoute Mme Simpson. Le STTP a pour objectif d'assurer de bons emplois stables à tous les travailleurs et travailleuses des postes et de renforcer le service postal public. »

