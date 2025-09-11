Nouvelles fournies parSyndicat des travailleurs et travailleuses des postes
11 sept, 2025, 15:33 ET
OTTAWA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) tiendra une conférence de presse pour faire le point sur l'état des négociations avec Postes Canada, contrer la mésinformation et répondre aux questions des médias.
|
Quoi :
|
Conférence de presse
|
Qui :
|
Jan Simpson, présidente nationale du STTP
|
Où :
|
Bureau national du STTP, 377, rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 1Y3
|
Quand:
|
Le 12 septembre 2025, à 10 h (HE)
Veuillez noter que la conférence de presse ne sera pas diffusée en direct et qu'il n'y aura pas d'option pour participer par téléphone.
SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante : [email protected]
Partager cet article