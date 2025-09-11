OTTAWA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) tiendra une conférence de presse pour faire le point sur l'état des négociations avec Postes Canada, contrer la mésinformation et répondre aux questions des médias.

Quoi : Conférence de presse Qui : Jan Simpson, présidente nationale du STTP

Yannick Scott, directeur national du STTP, région du Montréal métropolitain

Membres des comités de négociations de l'unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) et de l'unité de l'exploitation postale urbaine. Où : Bureau national du STTP, 377, rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 1Y3 Quand: Le 12 septembre 2025, à 10 h (HE)

Veuillez noter que la conférence de presse ne sera pas diffusée en direct et qu'il n'y aura pas d'option pour participer par téléphone.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante : [email protected]