Le système postal cessera ses activités pendant la grève nationale; le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés.

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé son intention de déclencher une grève nationale le vendredi 15 novembre à 00 h 01 (ET).

Postes Canada cessera ses activités pendant une grève nationale, ce qui touchera les entreprises et des millions de personnes au pays.

Il faut s'attendre à des retards

Il y aura des retards en raison de la grève. Le courrier et les colis ne seront ni traités ni livrés durant la grève nationale et certains bureaux de poste seront fermés. Les garanties de service seront touchées pour les articles déjà dans le réseau postal. Aucun nouvel article ne sera accepté jusqu'à la fin de l'arrêt de travail à l'échelle nationale.

Tout le courrier et tous les colis dans le réseau postal seront sécurisés et livrés dès que possible à la reprise des activités selon le principe du premier entré, premier sorti. Toutefois, une grève nationale, peu importe la durée, aura une incidence sur le service bien après la fin des activités de grève. La fermeture d'installations à l'échelle du pays aura des répercussions sur l'ensemble du réseau national de Postes Canada. Cela pourrait prendre un certain temps avant que le traitement et la livraison reviennent à la normale.

Pour ne rien manquer

Allez à postescanada.ca/negociations pour obtenir les dernières nouvelles sur les négociations et la grève.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]