Le stade de baseball Gary-Carter sera complètement modernisé

Attendus depuis de nombreuses années par les équipes d'élite et locales de baseball, ces travaux permettront d'offrir des installations de la plus haute qualité aux joueuses et joueurs et aux spectatrices et spectateurs. Une nouvelle surface synthétique sera installée, et la capacité des estrades sera élevée à 1000 places. De plus, la nouvelle surface synthétique, qui utilisera la toute dernière technologie en la matière, permettra de presque doubler les heures d'utilisation du terrain.

Au niveau écologique, la nouvelle surface synthétique générera moins de chaleur que celles des générations précédentes et permettra un drainage très avancé, ce qui limitera le ruissellement hors du terrain. De plus, le terrain synthétique limitera les frais d'entretien et la pollution associée à ces activités, laissant plus de temps au personnel pour travailler sur les autres terrains sportifs de l'arrondissement.

Quarante nouveaux arbres seront plantés autour du stade, renouvelant ainsi la diversification de la canopée du magnifique parc Ahuntsic. Le projet inclut aussi des améliorations à l'aire d'exercice canin qui est voisine du stade, notamment l'ajout d'auvents.

De cette façon, le stade pourra être utilisé autant par l'équipe des Orioles de Montréal, l'équipe junior élite régionale, par l'équipe midget AAA inscrite en sport-études, ainsi que par les équipes locales de 4 à 22 ans. Plusieurs équipes des petites ligues pourront même l'utiliser de façon simultanée. Le terrain pourra aussi être utilisé pour la pratique libre du baseball.

« Cette annonce s'insère dans la volonté de notre administration d'offrir des infrastructures de sport de première qualité aux familles et aux sportifs de la Ville de Montréal. Car la pratique d'activités sportives permet aux jeunes et moins jeunes de maintenir une bonne santé physique et mentale, en plus de favoriser une véritable vie de quartier. Et qui sait, peut-être que le prochain Gary Carter effectuera ses premiers élans dans ce magnifique stade de baseball, qui deviendra une référence de qualité à Montréal, mais également partout au Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce stade de baseball rénové sera un grand atout pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, qui confirme la place centrale qu'il occupe dans le baseball amateur à Montréal. Je me réjouis des opportunités que ces nouvelles installations offriront aux équipes d'élite, mais aussi aux équipes locales de l'arrondissement, qui pourront maintenant profiter d'heures d'utilisation de ce terrain de grande qualité », a ajouté la mairesse de l'arrondissement, Émilie Thuillier.

« Dans la conception de ces nouvelles installations, une attention particulière a été portée à leur intégration à l'ensemble des usages du parc Ahuntsic. Ce parc connaît actuellement une véritable cure de rajeunissement, avec des améliorations apportées aux sentiers, aux aires de jeux, à l'étang et, bientôt, au planchodrome. Les nouveaux filets protecteurs du stade profiteront notamment à l'ensemble des usagers de l'aire d'exercice canin voisine », a affirmé Nathalie Goulet, conseillère de la Ville du district d'Ahuntsic et responsable des Sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Tout au long de la conception et de la préparation de ces travaux de modernisation du stade, plusieurs partenaires du baseball ont été impliqués, notamment Baseball Québec, le Club des Orioles Desjardins du Nord de Montréal et l'Association de Baseball Ahuntsic-Cartierville.

« Le réaménagement du stade annoncé aujourd'hui par la Ville de Montréal est une avancée majeure pour tous les amateurs et joueurs de baseball de Montréal, mais aussi pour les résidentes et les résidents de l'arrondissement qui profiteront d'une nouvelle infrastructure signature. La modernisation du stade contribue à promouvoir ce sport et promeut la pratique de l'activité physique de tous les groupes d'âge, ce qui est une excellente chose », a ajouté le vice-président de Baseball Québec et analyste du baseball à RDS, Marc Griffin.

« Les Orioles Desjardins du Centre Nord de Montréal sont fiers de l'annonce de la modernisation du stade Gary Carter pour le futur et le développement du baseball à Montréal et pour l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. C'est un investissement pour l'avenir de notre sport qui représente l'excellence du passé et du futur », a souligné Éric Dostaler, président du conseil d'arrondissement des Orioles Desjardins du Centre Nord de Montréal.

« Nous sommes très heureux de constater cet investissement important dans la réfection du stade qui bénéficiera aux joueurs de baseball mineur de l'arrondissement et à tous ceux de Montréal qui auront la chance de venir jouer ici », a ajouté François Martel, Vice-président de Baseball Ahuntsic-Cartierville.

Les travaux de modernisation du stade Gary-Carter font partie d'un plan de réaménagement plus large du parc Ahuntsic. La mise en œuvre de ce plan a débuté en 2020 par le réaménagement de sentiers et de l'aire de jeux 5-12 ans. À partir de la fin de l'été 2021, les installations de l'étang du parc seront améliorées, notamment par l'ajout d'une placette et d'une cascade et de marais filtrants. Une transformation du planchodrome ("skatepark") est aussi en préparation pour 2022, au grand plaisir des jeunes et des familles du quartier.

