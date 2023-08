SHENZHEN, Chine, le 24 août 2023 /CNW/ - Les premiers matchs du groupe A de la division 1 de l'édition 2023 du Championnat féminin du monde de hockey sur glace de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) ont été disputés dimanche dernier, à Shenzhen. Des équipes de six pays, dont la Chine, qui est le pays hôte, le Danemark, la Norvège, l'Autriche, la Slovaquie et les Pays-Bas, pour un total de 350 joueuses, participent à un tournoi toutes rondes au cours duquel elles disputeront 15 matchs en cinq jours.

Shenzhen est la première ville du sud du pays à accueillir un tournoi international de hockey sur glace de très haut niveau. Le tournoi sera la compétition internationale de hockey féminin la plus relevée jamais organisée en Chine, à l'exception des Jeux olympiques d'hiver de Beijing.

La magnifique cérémonie d'ouverture a été imaginée par Unilumin Group, une entreprise de premier plan dans l'industrie de la DEL. Combinant l'architecture de la région de Lingnan, les pousses de bambou printanières de Shenzhen et d'autres images symboliques, l'équipe de contenu créatif d'Unilumin a produit un spectacle de glace et de feu pour le public à l'aide de la technologie d'affichage 3D à l'œil nu, de projections et d'autres technologies.

Le tournoi relevé a attiré un vaste auditoire. Un spectateur de Shenzhen a déclaré : « Je suis très heureux de voir des matchs de hockey sur glace dans le sud du pays, et je suis ici avec mes enfants spécialement pour qu'ils puissent y assister. Le spectacle d'ouverture était grandiose. »

Le monde aura les yeux rivés sur Shenzhen et sera une fois de plus témoin de l'amour et de la passion que les Chinois ont pour les sports sur glace. Le vice-maire Zhang Hua a déclaré que Shenzhen travaillait d'arrache-pied pour faire de la ville un lieu d'accueil de renommée internationale pour les sports sur glace et sur neige.

En tant que chef de file de la technologie DEL, Unilumin continuera d'améliorer sa solution intégrée « matériel + logiciels + contenu + interaction » en tirant plein parti de la puissance technologique pour aider Shenzhen à se développer.

Fort d'une riche expérience créative et de recherches indépendantes sur le contenu numérique, Unilumin Group dispose aujourd'hui d'une équipe de création professionnelle capable de fournir des services novateurs de production de solutions de contenu dans l'ensemble du processus créatif, depuis la sélection du matériel, en passant par la planification, la modélisation, jusqu'au rendu et à la mise à l'essai.

Unilumin a déjà fourni des technologies et produits professionnels pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, le CBA All-Star Weekend, les Championnats du monde féminins de sports sur glace de 2023, entre autres évènements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2192338/the_naked_eye_3D_LED_opening_performance_presented_by_Unilumin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2192339/First_game_kick_off.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2192340/On_August_20__China_won_the_first_women_s_ice_hockey_match.jpg

