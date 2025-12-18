Le soutien communautaire du Groupe pharmaceutique Duchesnay se traduit par un engagement continu tout au long de l'année par tous ses employés

GPD soutient depuis longtemps Moisson Laurentides, la principale banque alimentaire desservant la région de Blainville où GPD a son siège social, ainsi que la grande région des Laurentides et la MRC Les Moulins. Moisson Laurentides sert près de 25 000 personnes défavorisées par an vivant en insécurité alimentaire.

Le comité caritatif joue un rôle central dans la promotion des initiatives d'engagement communautaire de GPD. Le comité compte actuellement sept membres qui supervisent les nombreuses activités visant à collecter des fonds auprès des employés, qui sont finalement jumelés et enrichis par GPD. En plus de soutenir Moisson Laurentides, le comité organise un vote à l'échelle de l'entreprise tous les deux ans, permettant aux employés de choisir une seconde organisation à soutenir. La plus récente association caritative sélectionnée dans ce processus, pour 2025-26, est Chez Doris, une organisation du centre-ville de Montréal qui aide à répondre aux besoins des femmes vulnérables en leur offrant un espace sûr où elles peuvent recevoir du soutien et reconstruire leur vie.

La collecte de fonds pour les deux causes est un effort tout au long de l'année du comité et de tous les employés. En 2025, 9 000 $ ont été donnés à la fois à Moisson Laurentides et Chez Doris, pour un total de 18 000 $. Depuis 2012, GPD a donné plus de 135 000 $ en dons à Moisson Laurentides.

« Notre engagement communautaire est une part importante de notre culture chez GPD », - Marie-Pier La Haye-Renaud, directrice associée innocuité des médicaments et information médicale chez GPD et membre du comité caritatif des employés. « Je suis fière et reconnaissante de l'engagement continu de GPD à avoir un impact positif. »

Ces efforts sont très appréciés. « Le soutien de GPD a été très utile aux communautés que nous servons », a déclaré Guillaume Richard, Directeur général de Moisson Laurentides. « Nous apprécions énormément tout ce que font les employés de GPD pour contribuer à cet effort communautaire essentiel. »

« Chez Doris est très reconnaissante d'avoir été choisie par le programme GPD et de bénéficier de la générosité de ses employés. Chaque action comme celle-ci contribue à bâtir un monde plus juste pour toutes les femmes vulnérables, où la dignité constitue un droit et non un privilège réservé à certaines. » - Diane Pilote, Directrice générale de Chez Doris.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

PRIX ET DISTINCTIONS



GPD est l'une des huit entreprises à travers le pays choisies pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada en 2024-2025. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pour accélérer sa croissance et devenir une entreprise phare de l'économie canadienne. GPD est également lauréat du Prix d'innovation en sciences de la vie 2024 décerné par l'ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec), tandis que le président de GPD, Éric Gervais, est le lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 décerné par l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership influent dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation du Québec.

Pour plus d'informations : https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.



Suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD)

Contact médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale, Communications, [email protected], Mobile : +1 (263) 388-3141