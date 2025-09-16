Le Groupe pharmaceutique Duchesnay met en place un deuxième quart de travail pour augmenter sa capacité de production et poursuivre sa croissance mondiale

BLAINVILLE, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréat du Prix de l'innovation 2024 en sciences de la vie par l'ADRIQ, est fier d'annoncer la mise en place officielle d'un deuxième quart de travail afin de soutenir sa stratégie de croissance et de répondre à la demande croissante pour ses produits phares. Cette étape importante marque un pas de plus dans l'expansion internationale du Groupe et renforce son engagement à fournir des traitements de haute qualité et accessibles aux patients, partout dans le monde.

L'équipe du deuxième quart de travail et le comité de pilotage (Groupe CNW/Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD))

Le lancement du deuxième quart de travail s'inscrit dans l'objectif stratégique du Groupe d'augmenter sa capacité d'exportation afin de répondre aux besoins des patientes et des patients partout dans le monde. Les produits de GPD étant déjà approuvés dans plus de 40 pays, la mise en place de ce deuxième quart pose les bases d'une augmentation significative de la capacité de production du Groupe, qui devrait croître de 50 % au cours des deux prochaines années.

« Mettre en place un deuxième quart de travail n'est pas seulement une décision stratégique pour notre compétitivité mondiale, c'est aussi un pas important dans notre engagement envers les patientes et les patients partout dans le monde », a déclaré Éric Gervais, président du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD). « Nous développons nos activités afin de garantir un accès à nos médicaments en temps opportun tout en préservant la souplesse opérationnelle et la qualité qui caractérisent notre travail. »

En plus d'augmenter la production, de raccourcir les délais de livraison et d'améliorer notre capacité d'adaptation aux différents marchés internationaux, cette nouvelle équipe vient soutenir le département de recherche et développement (R&D) de l'entreprise, qui travaille activement au développement de nouveaux produits pharmaceutiques innovants. Ce deuxième quart de travail permettra de fabriquer à l'interne ces futurs traitements, en misant sur les technologies et procédés de pointe déjà en place dans l'usine ultramoderne de GPD.

« Ce projet est le fruit d'une stratégie opérationnelle rigoureuse et d'une collaboration interfonctionnelle efficace qui reflètent la force de notre culture de travail », a déclaré Isabelle Pilon, directrice exécutive des opérations du Groupe pharmaceutique Duchesnay. « De la planification de la production à l'optimisation des procédés, nos équipes ont travaillé sans relâche pour assurer une mise à l'échelle harmonieuse et durable, conforme à nos normes de qualité élevées. »

Le lancement réussi du deuxième quart de travail résulte des efforts coordonnés de nombreuses équipes, dirigées par un comité de pilotage dédié, qui ont défini les modalités de cette nouvelle initiative. Les gestionnaires responsables des opérations ont joué un rôle central dans l'élaboration du plan du projet, la définition des conditions de travail et la recommandation de pratiques favorisant une mise en œuvre durable et efficace. Il s'agit d'une approche unique, axée sur la responsabilisation et l'autonomie.

« Le deuxième quart de travail est plus qu'une simple initiative de croissance ; il témoigne également de notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la collaboration », a déclaré Caroline Guerru, vice-présidente des ressources humaines et des communications du Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Nous sommes fiers de favoriser un milieu de travail où les gens se sentent valorisés et outillés pour contribuer à quelque chose de plus grand soit d'améliorer la santé des patientes et des patients partout dans le monde. »

En accroissant ses activités, GPD demeure fidèle à sa mission d'améliorer la santé et de donner aux patientes et aux patients les moyens d'atteindre leur plein potentiel, tout en cultivant un milieu de travail axé sur la mission et centré sur ses employés.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. La capacité d'exportation de GPD s'étend à plus de 50 pays grâce au potentiel de fabrication élevé de ses traitements innovants, soutenu par son usine de fabrication à la pointe de la technologie.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer sa croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, le Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le site groupepharmaceutiqueduchesnay.com.

