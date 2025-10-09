De nombreux investisseurs se tournent également vers l'investissement autonome et les « finfluenceurs »

TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd'hui les résultats de leur sondage annuel auprès des investisseurs canadiens, qui évalue les attitudes et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006. Cette année, le sondage a été élargi pour inclure non seulement les détenteurs de fonds communs de placement et de parts de fonds négociés en bourse (FNB), mais aussi ceux qui détiennent des actions, des obligations, des cryptomonnaies et d'autres types de placements. Cette évolution reflète le mandat élargi de l'AMVI, qui soutient le secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements.

Le sondage de 2025 a révélé que :

la plupart des investisseurs ont effectué un nouveau placement au cours des deux dernières années et la vaste majorité l'a fait avec l'aide de conseils; comparativement à 2024, deux fois plus d'investisseurs en fonds communs de placement ont effectué un achat cette année, et 50 % plus d'investisseurs en FNB ont également effectué un achat;

la plupart des investisseurs ont une grande confiance en leurs conseillers, car ceux-ci les aident à atteindre leurs objectifs, à accroître les rendements, à encourager l'épargne et à rester disciplinés pendant les périodes de ralentissement économique;

quatre investisseurs sur 10 (38 %) ont un compte de courtage en ligne ou à escompte et la plupart l'utilisent au moins une fois par mois;

près du tiers des investisseurs canadiens se tournent vers des finfluenceurs lorsqu'ils prennent des décisions de placement.

« En mettant à jour notre sondage annuel auprès des investisseurs pour y inclure un échantillon beaucoup plus large de types d'investisseurs, nous sommes en mesure d'explorer de nouvelles perspectives qui aideront le secteur à s'adapter et à évoluer au profit de tous les investisseurs », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'AMVI. « Bien que le contexte de placement et l'industrie changent rapidement, il est encourageant de constater que tant d'investisseurs accordent toujours de l'importance à la relation avec leur conseilleret aux conseils qu'ils reçoivent. »

« L'AMVI et Pollara adaptent le sondage sur une base continue afin de pouvoir explorer les nouveaux sujets et thèmes qui comptent pour les investisseurs canadiens, ce qui aide le secteur à mieux comprendre leurs besoins », a ajouté Lesli Martin, vice-présidente principale, Pollara Strategic Insights. « Il est particulièrement intéressant de voir que les investisseurs affirment qu'il est plus important de recevoir des conseils d'un représentant en services financiers en période de volatilité des marchés et d'incertitude économique. »

Résultats détaillés

Produits de placement : Les ménages canadiens détiennent le plus souvent des fonds communs de placement (41 %), des actions (36 %) et des CPG (29 %), tandis qu'une part importante détient également des parts de FNB (21 %), des obligations (14 %) et des cryptomonnaies (11 %).

La plupart des investisseurs ont effectué un nouveau placement au cours des deux dernières années, de nombreux investisseurs achetant des parts de FNB, des actions, des CPG ou des cryptomonnaies au cours de la dernière année. La moitié des détenteurs de fonds communs de placement ont acheté des fonds communs de placement au cours de la dernière année, soit le double du niveau observé en 2024. Les achats de parts de FNB chez les détenteurs de parts de FNB ont également fortement augmenté. La majorité des investisseurs ont acheté au moins certains placements avec l'aide de conseils (80 %), même si bon nombre d'entre eux ont également effectué des achats indépendants.

Satisfaction à l'égard des conseillers : 86 % des investisseurs sont « très satisfaits » ou « complètement satisfaits » de leur conseiller financier. Le niveau de satisfaction le plus élevé (ceux qui ont noté leur conseiller 10 sur 10) a considérablement augmenté par rapport à l'an dernier pour les investisseurs en fonds communs de placement et en FNB.

Valeur du conseiller: La plupart des investisseurs affirment que les conseillers leur donnent confiance en l'atteinte de leurs objectifs et les aident à obtenir de meilleurs rendements. La plupart des investisseurs affirment aussi que les conseillers améliorent leurs habitudes en matière d'épargne et de placement, les aident à rester disciplinés en période de repli et conviennent que les frais sont justifiés.

Courtage à escompte : Quatre investisseurs sur 10 (38 %) ont un compte de courtage en ligne ou à escompte et la plupart l'utilisent au moins une fois par mois. Les investisseurs qui détiennent ces comptes dépendent fortement des médias financiers, des outils de recherche de courtage et des sources professionnelles en ligne lorsqu'ils prennent des décisions de placement.

Influenceurs financiers (« finfluenceurs ») : Près du tiers des investisseurs se tournent vers les finfluenceurs, le plus souvent pour obtenir des conseils en gestion de fonds, des recommandations de produits et des idées de placement précises.

Volatilité des marchés : Plus de 30 % des investisseurs affirment que l'état actuel des marchés et l'économie les incite à investir moins que d'habitude, ce qui est une baisse par rapport à l'an dernier, lorsque la moitié des investisseurs ont indiqué qu'ils avaient investi moins pour cette raison. Un cinquième (19 %) des investisseurs ont investi davantage et le reste des investisseurs (46 %) ont maintenu leurs placements. Les deux tiers des investisseurs affirment qu'il est plus important de recevoir des conseils d'un conseiller financier en période d'incertitude économique (67 %).

Compréhension des frais annuels et des relevés de rendement : Les deux tiers des investisseurs (67 %) se souviennent avoir reçu des relevés annuels des frais et du rendement, et la plupart de ceux qui les lisent estiment que l'information est claire, complète et facile à comprendre. Environ trois sur dix ont agi sur la base des renseignements fournis.

Non-investisseurs : Les personnes qui n'ont pas de placements invoquent le plus souvent le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent (48 %) ou la crainte de perdre de l'argent (29 %) comme raisons. Les non-investisseurs sont plus susceptibles d'être plus jeunes, d'être des femmes, d'avoir un faible revenu de ménage et d'être des nouveaux arrivants au Canada.

L'échantillon de 2025 comprenait 5 400 sondages auprès de 4 384 investisseurs et de 1 016 non-investisseurs.

Pour avoir un aperçu de l'ensemble des constatations de cette année, lisez le rapport complet sur le site de l'AMVI ou de Pollara Strategic Insights.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs et les marchés financiers canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

