BEIJING, 5 novembre 2025 /CNW/ - Le cinquième Sommet mondial de la jeunesse sur l'avenir carboneutre, organisé par l'Alliance mondiale des universités pour le climat (GAUC), s'est tenu à l'Université Tsinghua le 31 octobre. Le sommet a réuni de jeunes leaders, des universitaires et des praticiens du monde entier afin d'échanger des idées sur la gouvernance climatique, les solutions innovantes et la contribution des jeunes à l'action climatique mondiale avant la COP30 à Belém, au Brésil.

Le professeur Shi Zongkai, vice-président du conseil universitaire de l'université Tsinghua, a prononcé un discours de bienvenue dans lequel il a souligné le rôle crucial des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. Il a réaffirmé l'engagement de Tsinghua à favoriser les partenariats mondiaux et à renforcer la contribution de l'enseignement supérieur à la gouvernance climatique.

Dans une allocution vidéo, madame Laurence Tubiana, présidente et cheffe de la direction de la Fondation européenne du climat et envoyée spéciale de la COP30 pour l'Europe, a réfléchi à l'importance durable de l'Accord de Paris et a félicité les jeunes pour avoir impulsé la transition vers un avenir carboneutre.

Peter Hennicke, ancien directeur de l'Institut Wuppertal, a prononcé un discours liminaire et a exploré les voies systémiques vers la carboneutralité, l'économie circulaire et le bien-être. Il a invité les jeunes à s'inspirer des meilleures pratiques mondiales et à agir avec optimisme.

Alice Ho, responsable jeunesse de la GAUC, a présenté la campagne « Climate x » de l'Alliance, qui a mobilisé des jeunes dans 79 pays et touché plus de cinq millions de personnes. Elle a également mis en avant l'initiative Global Youth Climate Week, qui, depuis 2022, a organisé plus de 100 événements dans plus de 20 pays, mettant en avant des actions innovantes menées par des jeunes dans les domaines de l'éducation, des énergies propres, de la mode, de la santé et de la réponse aux catastrophes.

Le sommet a mis en avant les « Youth Climate Talks » et les dialogues intergénérationnels. Les jeunes délégués ont partagé leurs expériences de la COP29 et d'autres initiatives, tandis que des experts du secteur de BMW, Airbus et EcoVoyage ont partagé leurs connaissances pratiques sur les pratiques commerciales durables, l'économie circulaire et l'autonomisation des jeunes. Les participants ont souligné l'importance de prendre des initiatives, d'encourager la collaboration et de développer des compétences essentielles pour relever les défis climatiques.

Les discussions en groupe ont porté sur la transition verte, l'autonomisation des jeunes et les stratégies pratiques en faveur du développement durable. Les universitaires et les praticiens ont insisté sur la coopération internationale, la sensibilisation aux politiques et l'intégration des connaissances universitaires à des mesures concrètes pour obtenir des résultats significatifs.

Au terme du sommet, les intervenants ont invité les participants à mettre en pratique les idées exprimées, à tirer parti des enseignements acquis et à montrer l'exemple en œuvrant pour un avenir durable et carboneutre.

