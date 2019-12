Le Sommet international du repreneuriat revient à Montréal au Palais des congrès pour sa 4e édition

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Incontournable et fortement attendu, le Sommet international du repreneuriat est sans aucun doute le rendez-vous annuel des acteurs du transfert d'entreprise au Québec. Le 19 mai 2020, le Sommet sera le reflet de tous les maillons du transfert d'entreprise, rassemblant en un seul lieu propriétaires-dirigeants, entrepreneurs, professeurs universitaires et experts du repreneuriat.

Pour cette quatrième édition, le Sommet, qui accueille chaque année environ 500 personnes, propose une série de conférences, d'ateliers et plus encore. Les conférenciers présents aborderont divers aspects du repreneuriat tels que le financement, le choix de sa relève, les enjeux humains, la phase post-transfert et bien d'autres sujets. De plus, plusieurs dignitaires et invités de marque seront présents et dévoilés au cours des prochaines semaines.

« Les 37 000 entreprises à transférer d'ici 2022 méritent toute l'attention de l'écosystème entrepreneurial pour que chacun d'entre nous participe à cette transition majeure au Québec. Le défi du repreneuriat n'attend pas, il est donc important de l'attaquer de front par l'organisation d'événement comme le Sommet international du repreneuriat. C'est donc avec enthousiasme et détermination que nous vous donnons rendez-vous le 19 mai prochain au Palais des congrès de Montréal », s'exclame Vincent Lecorne, PDG du CTEQ et président du Sommet international du repreneuriat.

L'ACADÉMIE DU REPRENEURIAT, VOUS CONNAISSEZ ?

Nouveauté pour 2020, l'Académie du repreneuriat propose une formule d'ateliers interactifs axés sur la vulgarisation. Ce nouveau concept, imaginé par le CTEQ, se veut un moteur de partage d'information sur le repreneuriat et cible tous les profils d'entrepreneurs et d'experts québécois.

ET SI ALGORITHME ET RÉSEAUTAGE ALLAIENT DE PAIR ?

Après le succès de son premier déjeuner-réseautage express à Montréal en novembre dernier, le CTEQ récidive en proposant une toute nouvelle formule de réseautage à l'occasion du Sommet. S'articulant autour d'un algorithme de jumelage intelligent, les propriétaires d'entreprise à la recherche de relève et les candidats repreneurs à la recherche d'entreprise à acheter auront la possibilité de se rencontrer en toute confidentialité tout au long de la journée.

UNE NOUVELLE ZONE CENTRALE À DÉCOUVRIR

Pour une expérience encore plus dynamique, cette année, une zone centrale sera aménagée regroupant exposants, partenaires, experts et animation en continu. Ce sera l'occasion pour le public de rencontrer des experts spécialisés dans tous les aspects du repreneuriat. Conseillers en transfert d'entreprise, experts-comptables, avocats, notaires, évaluateurs, fiscalistes et planificateurs financiers, pour ne nommer que ceux-là, pourront expliquer leur valeur ajoutée et conseiller les participants.

Les inscriptions débuteront le 31 janvier 2020. D'ici là, restez à l'affût et n'hésitez pas à consulter la programmation complète du Sommet au http://www.sommetrepreneuriat.com/expert-en-transfert-dentreprise/

À propos du CTEQ

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l'enjeu de la relève des dirigeants et du transfert d'entreprise. Le CTEQ mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui lui a spécifiquement confié le mandat de sensibiliser, d'informer, de coordonner, de mailler et référer les entrepreneurs dans leur processus de transfert et reprise d'entreprises.

