LE SOMMET DU REPRENEURIAT DE RETOUR POUR UNE 7e ÉDITION

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Rendez-vous annuel incontournable des acteurs du transfert d'entreprise depuis 2017, le Sommet du repreneuriat sera de retour à Montréal le 1er et le 2 mai 2024 au Palais des congrès. Événement par excellence pour tout savoir sur la vente et l'achat d'une PME et organisé par le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), le Sommet rassemblera acheteurs et vendeurs d'entreprise, experts en transfert, chercheurs universitaires et acteurs du développement économique.

NOUVEAUTÉ : UN SOMMET SUR DEUX JOURS

Positionné dans le cadre de la Semaine nationale du repreneuriat, le Sommet offrira cette année une programmation qui s'échelonnera sur deux jours. La première journée sera axée sur le réseautage afin que les entrepreneurs aient la possibilité de se rencontrer tout au long de la journée pour de générer des occasions d'affaires. La seconde sera quant à elle axée sur la réalité économique actuelle et les enjeux du transfert d'entreprise avec une programmation composée d'ateliers, de panels, de conférences et de formations. Ce sera également pour le CTEQ l'occasion de dévoiler la première étude nationale de l'activité repreneuriale au Québec.

« Déjà une 7e édition pour l'événement phare de l'année en transfert d'entreprise ! Encore une fois, nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre partenaire, le gouvernement du Québec et sur la présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon. Le Sommet témoigne de notre engagement à faire connaître davantage l'impact du repreneuriat pour la prospérité économique du Québec. C'est bien plus qu'un événement, c'est le rendez-vous des entrepreneurs et des experts qui propulse notre mission de pérenniser les entreprises et de soutenir les fleurons québécois », indique Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ. « En tant que chef de file du repreneuriat, nous avons un devoir d'innover continuellement et d'offrir les meilleurs outils d'accompagnement pour appuyer les bâtisseurs du Québec », affirme Alexandre Ollive.

« Notre objectif, c'est de transformer les enjeux entourant le repreneuriat en véritables occasions d'affaires. J'invite toutes les personnes qui veulent faire le saut vers le transfert ou la reprise d'entreprise à profiter de cette 7e édition du Sommet du repreneuriat pour maximiser leurs chances de réussite », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

LE RENDEZ-VOUS DES EXPERTS ET DES PARTENAIRES

Le Sommet est aussi l'occasion pour les entrepreneurs de rencontrer des experts spécialisés en repreneuriat. Conseillers en transfert d'entreprise, comptables, avocats, notaires, évaluateurs d'entreprises, fiscalistes, bailleurs de fonds, etc. sont autant d'acteurs impliqués dans le processus de transfert d'entreprise qui pourront expliquer leur valeur ajoutée et conseiller les participants.

Les détails de la programmation avec les conférenciers et invités de marque seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé - Occasions d'affaires - Réseau d'affaires - Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

