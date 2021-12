OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Sommet des nations souveraines signataires du Traité no 5

Le gouvernement du Canada et le sommet des nations souveraines signataires du Traité no 5 ont annoncé une étape décisive vers l'avant, soit la signature d'un protocole d'accord sur la réconciliation. Ce protocole, élaboré conjointement, aidera les parties à explorer des moyens de renforcer leurs relations de nation à nation et de faire progresser la réconciliation sur la base d'objectifs communs et de priorités des Premières Nations signataires du Traité no 5. Il décrit les étapes du processus et les sujets qui feront l'objet de discussions exploratoires entre les parties en matière de gouvernance.

Les discussions porteront sur les droits issus des traités, la mise en œuvre des traités, l'autosuffisance économique, l'autonomie gouvernementale ainsi que sur d'autres sujets importants. L'objectif est de collaborer de bonne foi dans un esprit de respect, de coopération et de partenariat véritable pour trouver des solutions communes et équilibrées dans l'intérêt des Premières Nations participantes et de tous les Canadiens.

Le sommet des nations souveraines signataires du Traité no 5 regroupe les 40 Premières Nations signataires de ce Traité, provenant de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, qui se sont réunies pour mener ces discussions avec le Canada. Un sommet annuel est organisé pour obtenir des points de vue sur la gouvernance mais aussi pour rendre compte de la progression de ces discussions. Le comité directeur des chefs du Traité 5, le conseil d'administration, les Aînés et le comité technique s'assurent que des rapports sont produits et que les objectifs sont atteints en ce qui touche les sujets de discussion.

« Aujourd'hui, les signataires du Traité no 5 et le Canada ont signé le protocole d'accord pour discuter des nombreuses questions de compétence pertinentes afin d'établir une relation de nation à nation. L'une des questions à aborder est le partage de nos terres et de nos ressources naturelles dans l'esprit et l'intention du Traité no 5 de 1875. Tant que nous n'aurons pas atteint l'équité dans le partage des ressources pour soutenir nos gouvernements, il n'y aura pas de réconciliation. La réconciliation consiste à concilier nos différences politiques dans la façon dont nous nous gouvernons. C'est la clé pour parvenir à la réconciliation. Par conséquent, en tant que gardiens et défenseurs de nos terres, nous devons protéger nos ressources afin que les générations futures puissent en bénéficier. Je ne saurais trop insister sur le fait que le partage des ressources est essentiel pour travailler ensemble et que nous devons faire davantage pour améliorer la qualité de vie et l'avenir de nos populations. »

« La signature de ce protocole d'accord est un rappel saisissant que nous sommes des nations souveraines qui ont signé un traité avec la société colonisatrice. Notre droit inconditionnel à la souveraineté n'a jamais fait l'objet d'un traité; par conséquent, notre droit de nous gouverner nous-mêmes demeure intact aujourd'hui. La signature de cet accord démontre notre volonté de réconcilier nos différences politiques et de faire en sorte que les gouvernements des Premières Nations ne soient pas lésés. »

« Aux coprésidents du sommet des nations souveraines signataires du Traité no 5, le chef Clarence Easter et le chef Sheldon Kent, aux Aînés et au comité directeur des chefs du Traité no 5 : félicitations pour le leadership que vous avez exercé en faisant avancer cet important protocole d'accord. Il s'agit d'une occasion de travailler ensemble sur des solutions concrètes pour la réconciliation dans un esprit de respect, de coopération, de partenariat véritable et de reconnaissance des droits découlant du Traité no 5. »

