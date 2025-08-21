MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Dans un contexte marqué par une hausse des cyberattaques et une instabilité mondiale croissante, Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra la première édition du Sommet de Bell sur la cybersécurité, le 9 septembre 2025 à Toronto. Lors de cet événement d'une demi-journée, plus de 200 leaders et experts issus des secteurs gouvernemental, économique et technologique se réuniront sous le thème « Sécuriser l'avenir : souverain, intelligent et transparent ».

Le sommet abordera des enjeux cruciaux pour les experts du domaine, notamment les stratégies liées au nuage souverain, la défense pilotée par l'IA, les architectures de sécurité intégrées et les innovations qui redéfiniront la sécurité à l'ère numérique.

Bell investit dans les talents, l'infrastructure et les technologies d'ici afin d'élaborer des solutions de cybersécurité conçues et exploitées au Canada, par des Canadiens. Ce sommet contribuera à définir les stratégies visant à protéger la souveraineté numérique du Canada et à renforcer sa résilience nationale.

Une liste détaillée des conférenciers sera communiquée prochainement.

Quoi :

Première édition du Sommet de Bell sur la cybersécurité

Quand :

Mardi 9 septembre 2025

De 8 h à 13 h 30 (HE)

Où :

Globe and Mail Centre

Toronto, ON

Les membres accrédités des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement en personne ou virtuellement à l'adresse bellcybersecuritysummit.vfairs.com/fr. Le nombre de places est limité. Un service de traduction simultanée en français sera offert.

