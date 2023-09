GATINEAU, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le 5 octobre 2023, le Bureau de la concurrence sera l'hôte du Sommet canadien de la concurrence, au cours duquel des conférenciers et des panélistes experts exploreront la manière dont les considérations en matière de concurrence peuvent être prises en compte dans l'élaboration des politiques à tous les paliers de gouvernement au Canada.

Pour assurer leur croissance économique et leur prospérité à long terme, de nombreux pays dans le monde ont conclu qu'il est nécessaire d'intégrer les considérations relatives à la concurrence dans leurs processus d'élaboration de politiques et de règlements.

Le Sommet accueillera des intervenants de renom, dont l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, qui prononcera le discours d'ouverture, et Tim Wu, ancien assistant spécial du président des États-Unis pour la politique de la concurrence, qui livrera le discours principal.

Des experts nationaux et internationaux se pencheront également sur les sujets suivants :

le paysage économique actuel au Canada ;

; les principaux obstacles à la concurrence au Canada ;

; les divers points de vue des Canadiens et Canadiennes sur les enjeux de concurrence au Canada ;

; l'élaboration d'un programme pangouvernemental en matière de concurrence.

Le public canadien est invité à participer virtuellement à cet événement d'une journée. Pour en savoir plus sur le programme et les intervenants, et pour vous inscrire, visitez la page Web du Sommet.

Les membres des médias qui souhaitent assister au Sommet en personne sont invités à contacter [email protected]. Veuillez noter que l'entrée et la sortie de l'événement se feront uniquement entre les séances.

Les faits en bref

Le Sommet canadien de la concurrence 2023 est le quatrième sommet d'une série d'événements annuels organisés par le Bureau.

canadien de la concurrence 2023 est le quatrième sommet d'une série d'événements annuels organisés par le Bureau. Par le passé, le Bureau organisé des sommets sur les thèmes suivants : le rôle de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte; la manière dont les marchés concurrentiels peuvent jouer un rôle pour stimuler la croissance économique après la pandémie de COVID-19; les meilleures pratiques et les outils qui peuvent être utilisés pour faire respecter les règles de concurrence à l'ère numérique.



Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

