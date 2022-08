Le sommeil est la ressource la plus essentielle pour vos enfants en cette rentrée scolaire.

Dormez-vous et l'Association canadienne pour la santé mentale s'associent pour sensibiliser le public à l'impact du sommeil sur le bien-être mental et la réussite scolaire.

MONTRÉAL, le 15 août 2022 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé en sommeil au Québec, encourage les enfants et les jeunes à mettre le sommeil en priorité sur leur liste de provisions pour la rentrée scolaire de cette année. En collaboration avec l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Dormez-vous met en évidence le lien entre le sommeil et le bien-être mental pour permettre aux élèves de réaliser leurs rêves.

En tant que chef de file dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Dormez-vous reconnaît qu'il est essentiel d'avoir une bonne nuit de sommeil pour fonctionner mentalement et physiquement. En fait, le sommeil joue un rôle essentiel dans la croissance de l'enfant et a un impact direct sur les résultats scolaires, la concentration et la régulation émotionnelle.

« Alors que la plupart des Québécois priorisent les matériaux scolaires pour le retour en classe de leurs enfants, la chambre à coucher est souvent négligée en tant que besoin essentiel à la réussite scolaire », a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction, Dormez-vous. « Nous sommes fiers de faire à nouveau équipe avec l'Association canadienne pour la santé mentale pour souligner l'impact puissant du sommeil sur le bien-être mental en cette période de rentrée scolaire. »

Le sommeil renforce l'esprit et protège la santé mentale

Le sommeil est primordial à tout âge et il a été démontré que le sommeil améliore l'apprentissage, l'attention, la mémoire, le comportement et le bien-être mental et physique général. Malheureusement, un jeune Canadien sur quatre ne dort pas assez, tandis qu'un jeune Canadien sur cinq est affecté par une maladie mentale. Soixante-dix pour cent des problèmes de santé mentale commencent pendant l'enfance et l'adolescence, et l'apparition d'un stress mental pendant cette période cruciale du développement peut avoir des effets durables sur le bien-être mental.

« Lorsque les enfants et les jeunes ne dorment pas assez ou mal, ils sont plus susceptibles de ressentir du stress et même de devenir anxieux ou déprimés », déclare Margaret Eaton, chef de la direction nationale de l'Association canadienne pour la santé mentale. « Cependant, un bon sommeil favorise leur apprentissage et leur bien-être général. Merci à Dormez-vous pour leur don, qui contribuera à donner aux jeunes les moyens de bien se porter et de réaliser leurs rêves. »

Dans le cadre de la campagne visant à souligner l'impact puissant du sommeil sur le bien-être mental avant la rentrée des classes, Dormez-vous fait un don de 100 000 $ à l'Association canadienne pour la santé mentale afin de soutenir les jeunes pour la nouvelle année scolaire. Le don de Dormez-vous aidera directement les jeunes à travers le Canada dans le cadre du projet pilote Pair-aidance sur les campus de l'organisme de bienfaisance, une initiative postsecondaire offerte en anglais et en français sur cinq campus à travers le pays. Le programme Pair-aidance sur les campus sera étendu dans les campus au Québec une fois que le projet pilote aura été un succès. Le soutien par les pairs joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance personnelle, le soutien au rétablissement de la santé mentale et l'amélioration de la qualité de vie.

Afin d'aider les enfants et les jeunes à obtenir le sommeil essentiel dont ils ont besoin pour une performance optimale, Dormez-vous a mis au point une boutique de rentrée scolaire contenant des articles essentiels pour le sommeil. Même de petits changements dans le lit d'un élève, comme des draps, des oreillers, des couettes et des protège-matelas, peuvent l'aider à avoir une meilleure nuit de sommeil pour se sentir mentalement plus fort et donner le meilleur de lui-même.

Pour en savoir plus sur Dormez-vous, consultez le site www.dormezvous.com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 15 août 2022, Dormez-vous comptait 61 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation déterminée à transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil, et s'engage à bâtir une culture d'entreprise d'inclusion et de diversité où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise soutient de façon significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités à travers de son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers, qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement, ainsi que par son programme de don de lits, qui permet de remettre des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance québécois afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.dormezvous.com.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisme communautaire de santé mentale le mieux établi et le plus étendu au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans chaque province et territoire, l'ACSM offre des services de défense des droits et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cmha.ca/fr.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

