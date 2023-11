TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification WELL dans la catégorie Platine, décernée par l'International WELL Building Institute (IWBI), pour son nouveau siège social mondial. Cette réalisation fait de la Place de la Banque CIBC le plus grand lieu de travail à obtenir la certification WELL dans la catégorie Platine dans tous les secteurs au Canada et dans le secteur financier à l'échelle mondiale.

La WELL Building Standard (WELL) est la norme de construction de premier plan qui vise à améliorer la santé et le bien-être des gens dans les immeubles où nous vivons, travaillons et nous divertissons. La certification WELL dans la catégorie Platine représente le summum de la réussite en matière de santé parmi les 10 concepts de base de WELL, qui comprennent l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le son, les matériaux, l'esprit et la communauté.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus pour notre nouveau milieu de travail incroyable à la Place de la Banque CIBC, a déclaré Veni Iozzo, vice-présidente à la direction, Services immobiliers de l'entreprise et Transformation du milieu de travail. Une grande attention aux détails a été accordée à la conception de notre espace alors que nous nous sommes engagés à fournir à nos employés les meilleures commodités et normes en matière de santé et de bien-être. »

Voici quelques-unes des caractéristiques de rendement qui ont contribué à l'obtention de cette certification :

Espaces réservés conçus pour améliorer le mieux-être des employés, y compris des salles de bien-être, des salles de réflexion, des espaces pour se ressourcer et une salle d'allaitement

Postes de travail à position assise/debout situés le long des fenêtres pour que tous les employés aient accès à la lumière naturelle

Options de nourriture saine offertes à tous les employés dans leur espace de travail

Surveillance et mise à l'essai annuelles des normes de qualité de l'air, de l'eau et thermique

Éléments d'accessibilité et de conception universelle qui dépassent les normes

« Les chefs de file du secteur financier comprennent l'importance de créer des espaces sains pour leurs clients et des milieux de travail plus résilients pour leurs employés, a déclaré Rachel Hodgdon, présidente et chef de la direction, IWBI. Nous félicitons la Banque CIBC qui a obtenu la certification WELL au plus haut niveau, ce qui témoigne de son engagement envers des lieux où la priorité est accordée aux gens. »

En plus d'obtenir la certification WELL dans la catégorie Platine de l'IWBI, l'espace de travail à la Place de la Banque CIBC est également certifié LEED Platine, la norme la plus élevée dans le cadre du système d'évaluation des bâtiments du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

À propos de l'International WELL Building Institute

Leader mondial, l'International WELL Building Institute (IWBI) est une société d'intérêt public qui se concentre d'abord sur les gens pour faire progresser une culture mondiale de la santé. L'IWBI mobilise sa communauté par l'administration de la WELL Building Standard (WELL) et de ses cotes WELL, la gestion de l'accréditation WELL AP, la poursuite de recherches applicables, l'élaboration de ressources éducatives et la promotion de politiques qui favorisent la santé et le bien-être partout. International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Performance Rating, WELL Equity Rating, WELL Equity, Works with WELL, WELL et d'autres, et leurs logos connexes sont des marques de commerce ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]; IWBI : [email protected]