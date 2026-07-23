Le Shanxi accueille un dialogue mondial sur le patrimoine

JINZHONG, Chine, 23 juillet 2026 /CNW/ - Un article publié par le China Daily :

Placée sous le thème « L'unité pour la prospérité, le patrimoine pour l'éternité », la Semaine internationale de la protection du patrimoine culturel 2026 s'est achevée mardi dans la ville antique de Yuci, à Jinzhong, dans la province du Shanxi, marquant une étape importante dans les échanges culturels mondiaux.

Les participants au circuit « À la découverte de l'architecture chinoise ancienne du Shanxi » s'entraînent à effectuer le salut de style Tang, les mains jointes sur la poitrine, au temple Foguang de Xinzhou.

Cet événement a réuni des envoyés diplomatiques, des universitaires étrangers, des spécialistes du patrimoine culturel et de jeunes créateurs du monde entier dans le but de favoriser la communication interculturelle.

Parmi les temps forts, nous pouvons citer une grande cérémonie d'inauguration, un spectacle de sculptures lumineuses, des expériences immersives autour du patrimoine culturel immatériel, ainsi que trois tables rondes thématiques consacrées aux défis communs liés à la préservation du patrimoine dans le contexte de la mondialisation et de la transformation numérique, au rôle des jeunes dans la transmission du patrimoine culturel, et aux approches innovantes en matière de diffusion culturelle internationale.

Le Shanxi possède un patrimoine culturel sans égal, avec trois édifices en bois datant de la dynastie Tang (618-907) qui ont été préservés, 518 bâtiments anciens en bois datant de la dynastie Yuan (1271-1368) et des dynasties antérieures, ainsi que 531 sites classés au titre de la protection des vestiges culturels nationaux.

Lors de sa prise de parole dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, Md. Nazmul Islam, ambassadeur du Bangladesh en Chine, a souligné la réputation du Shanxi, considéré comme l'un des berceaux de la civilisation chinoise, ajoutant que des sites emblématiques tels que les grottes de Yungang ne constituaient pas seulement des trésors culturels de la Chine, mais aussi un patrimoine spirituel commun à toute l'humanité.

Evandro Menezes de Carvalho, professeur de droit international à l'Université fédérale de Fluminense au Brésil, a souligné que les temples antiques, les villages traditionnels et les pagodes en bois millénaires préservaient la mémoire des civilisations, avec des traditions culturelles vivantes qui s'intègrent au quotidien des habitants.

Organisée en marge de l'événement dans le cadre du programme principal, la visite intitulée « À la découverte de l'architecture chinoise antique du Shanxi : un voyage visuel à travers le patrimoine culturel » a invité les participants à retracer la découverte historique, en 1937, des constructions en bois de la dynastie Tang par des chercheurs chinois.

La délégation a suivi la trace d'éléments historiques tangibles, notamment des piliers en pierre de la dynastie Tang, des peintures murales dans les salles intérieures et des inscriptions sur les poutres, afin de reconstituer ce chapitre crucial de l'archéologie architecturale.

En tirant parti des technologies numériques innovantes, cet événement a redonné vie à des vestiges anciens. À la tour en bois de Yingxian, une exposition numérique immersive a permis aux visiteurs de gravir virtuellement la tour. Les visiteurs ont pu observer de près les supports sophistiqués s'emboîtant les uns dans les autres ainsi que les postures majestueuses des sculptures peintes de la dynastie Liao (916-1125).

Mian Abrar Hussain, journaliste confirmé de Pakistan Today, a fait remarquer qu'en tirant parti de la réalité virtuelle et des outils numériques immersifs, la Chine avait mis au point un modèle novateur et reproductible de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, offrant ainsi de précieux enseignements à la communauté internationale.

SOURCE China Daily

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