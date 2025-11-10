TORONTO et MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - sans nomMC mobile et Bell sont ravis d'annoncer que le service mobile prépayé de la marque emblématique sans nomMC sera désormais offert dans tous les supermarchés MaxiMD du Québec. Avec près de 200 magasins répartis dans la province, cette offre facilitera l'accès à des forfaits mobiles abordables et à une couverture nationale fiable, tout en contribuant à améliorer la connectivité des régions et des communautés partout au Québec.

Depuis son lancement en 2024, sans nomMC mobile offre aux clients des supermarchés No FrillsMD six forfaits différents à partir d'aussi peu que 19 $ par mois (taxes en sus), sans contrat à long terme, ni vérification de crédit ou frais cachés, propulsé par le réseau 4G LTE fiable de Bell. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les Québécois pourront profiter de la même valeur exceptionnelle et d'options de services mobiles hautement concurrentielles.

« Nous croyons que tous les Canadiens, incluant ceux au Québec, ont droit à des services mobiles flexibles et accessibles à un prix avantageux. L'objectif de sans nomMC mobile est de simplifier la vie des gens et d'offrir un accès sans fil à tous les Canadiens. »

Kristen Quayle, vice-présidente, services Le Choix du Président, Loblaw Companies Limited

« L'expansion de la marque sans nomMC mobile dans les supermarchés MaxiMD reflète notre engagement axé sur le client en offrant des solutions mobiles accessibles et de qualité. Cette initiative permettra à davantage de Québécois d'avoir accès au réseau de Bell grâce à un service mobile fiable, abordable et facile à utiliser. »

Angela LaFosse Church, vice-présidente, partenaires nationaux et de vente au détail, Bell

Dès aujourd'hui, les cartes SIM sans nomMC sont offertes dans plusieurs supermarchés MaxiMD du Québec. Le déploiement se poursuivra progressivement dans les autres emplacements au cours des prochaines semaines. Les clients peuvent se procurer une carte SIM sans nomMC pour seulement 5 $ (taxes en sus) et l'activer en ligne. Tous les forfaits comprennent les appels illimités partout au Canada et aux États-Unis, les messages texte internationaux, l'afficheur, la boîte vocale, les appels en attente, la conférence téléphonique et jusqu'à 5 Go de données en prime avec la recharge automatique. La gestion de compte est également plus facile que jamais grâce à l'appli Mon PCMD mobile, où les clients peuvent procéder au réapprovisionnement, changer de forfaits et plus encore.

Pour en savoir plus sur sans nomMC mobile, visitez le site nonamemobile.ca/fr/. Pour obtenir plus de détails sur les zones de couverture de Bell, consultez le site Bell.ca/Mobilite.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitées

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'épicerie, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Loblaw au https://www.loblaw.ca et le profil d'émetteur au www.sedarplus.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

