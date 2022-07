LE SERVICE EXO À LA DEMANDE OFFERT DÈS MAINTENANT À TERREBONNE

MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Exo annonce que le projet pilote exo à la demande à Terrebonne est maintenant en service depuis le 19 juillet 2022. Inspiré par les excellents résultats d'un projet similaire implanté en 2020 à Beloeil et McMasterville, ce service de transport à la demande par voiture s'ajoutera aux lignes régulières d'autobus pour offrir encore plus d'options de déplacements locaux aux usagers. Le service est offert dans certaines zones de la municipalité, qui inclut le Vieux-Terrebonne, le secteur industriel Lachenaie, plusieurs zones commerciales ainsi que le terminus Terrebonne.

Exo à la demande à Terrebonne est un service qui offre des trajets plus directs, plus fréquents et plus près des usagers. À tout moment du lundi au vendredi de 5 h à 21 h, les clients pourront réserver un déplacement à l'intersection la plus proche, située au maximum à 5 minutes de marche de leur point de départ. Ils pourront également suivre en temps réel l'heure d'arrivée de la voiture et recevront une notification à son approche.

Le projet pilote est d'une durée d'un an. Exo espère, avec ce nouveau service, améliorer la couverture du territoire en plus de réduire les temps de parcours pour sa clientèle du territoire de la Ville de Terrebonne.

Deux possibilités s'offrent aux clients qui souhaitent réserver leurs déplacements : via l'application mobile exo à la demande (disponible sur l'App Store et Google Play) ou en appelant au 1 833 allo exo (255-6396) durant les heures d'ouverture du service à la clientèle. Les clients pourront sélectionner leur point de départ et d'arrivée à l'intérieur du territoire desservi par exo à la demande.

Citations

« La Ville de Terrebonne est fière d'accueillir le projet d'exo à la demande. Grâce à cette nouvelle façon de voir la mobilité, de nombreux citoyens de Terrebonne bénéficieront d'une offre de service en transport collectif bonifiée. Exo à la demande améliora considérablement la couverture du territoire, notamment du secteur industriel Lachenaie, du Vieux-Terrebonne et du centre-ville », souligne Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

« En implantant ce projet, exo démontre qu'il est à l'écoute des besoins de ses clients. Exo à la demande, à l'avant-garde des nouvelles mobilités, leur offrira plus de flexibilité et de rapidité dans leurs déplacements locaux. Nous sommes convaincus, chez exo, que ce nouveau service sera populaire auprès de la clientèle de la Ville de Terrebonne. L'essayer, c'est l'adopter ! », affirme Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

Exo à la demande à Terrebonne en bref

Secteurs visés par le projet pilote :

Vieux-Terrebonne

Secteur industriel Lachenaie

Terminus d'autobus de Terrebonne

Cinéma Guzzo

Véhicules utilisés :

· Voitures affectées au service de transport à la demande

· Toutes les lignes de transport collectif régulier par autobus demeurent en service

Comment réserver un déplacement :

Sur l'application mobile exo à la demande

Par téléphone au centre de relations clients d'exo (1 833 allo exo).

Lundi au vendredi de 6 h à 20 h 30



Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 17 h

Quand réserver un déplacement :

Dès que le client souhaite se déplacer

Une voiture le récupérera en moyenne seulement 15 minutes plus tard

Titres de transport acceptés à bord :

Un titre de transport valide du secteur Terrebonne- Mascouche (Zone C)

(Zone C) Le paiement comptant (monnaie exacte) sera également accepté à bord

Heures de service :

Lundi au vendredi : 5 h à 21 h

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]