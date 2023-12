Le service Exo à la demande devient permanent et demeure gratuit à Beloeil et McMasterville

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Exo et les municipalités de Beloeil et McMasterville sont fiers d'annoncer la mise en permanence du service exo à la demande dans ces deux municipalités à compter du 1er janvier 2024. Du même coup, les municipalités de Beloeil et de McMasterville, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), sont heureux d'annoncer que la gratuité du service local est reconduite pour une année supplémentaire. Il s'agit d'une mesure initiée et financée par ces deux municipalités.

De gauche à droite : Catherine Beaulieu, directrice - Développement et planification de la mobilité d’exo; Philippe Dubé, directeur principal - Relations avec les partenaires de l’Autorité régionale de transport métropolitain; Nadine Viau, mairesse de Beloeil; Martin Dulac, maire de McMasterville (Groupe CNW/exo)

L'achalandage important du service et les retours positifs des usagers démontrent que le modèle du transport à la demande est le mieux adapté pour desservir efficacement les résidents de Beloeil et de McMasterville. Le service exo à la demande a initialement été lancé à titre de projet pilote en mai 2021. Depuis, exo a effectué un suivi étroit du service, des résultats et des commentaires des usagers pour apporter les ajustements nécessaires afin de rendre le service plus efficace. Après un peu plus de deux ans d'amélioration en continu, le service a été optimisé pour répondre aux besoins en déplacement des citoyens de Beloeil et de McMasterville.

Des résultats satisfaisants

Le service exo à la demande a été massivement adopté par les citoyens de Beloeil et de McMasterville. En effet, l'achalandage local du transport collectif a augmenté de 173 % entre septembre 2019 et septembre 2023 grâce à l'introduction du transport à la demande. Ce service innovant a également convaincu plusieurs citoyens de troquer la voiture pour l'autobus alors que plus de 40 % des usagers affirment n'avoir jamais utilisé le service d'autobus avant l'arrivée du transport à la demande.

Avantages du service à la demande

Exo à la demande offre aux usagers une option de transport personnalisée et pratique. Le client réserve son déplacement par l'entremise d'une application mobile en précisant son lieu de destination et l'heure à laquelle il souhaite effectuer son départ. L'algorithme jumèle les passagers et crée un trajet optimisé pour minimiser le temps de parcours. L'introduction du service à la demande a également permis à exo d'élargir les plages horaires les soirs et le dimanche et d'améliorer considérablement la couverture du territoire avec l'ajout de près de 50 nouveaux arrêts.

Citations

« Exo est heureux de constater l'engouement des citoyens de Beloeil et de McMasterville pour exo à la demande. Ce service innovant permet de répondre adéquatement aux besoins grandissants en déplacements locaux, en offrant une option plus flexible et efficace que le service régulier auparavant en place, et ce, à coût d'opération similaire », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« La mise en permanence du service exo à la demande est une excellente nouvelle pour les citoyens de Beloeil. Ils pourront continuer de se déplacer avec flexibilité à l'intérieur de la ville, et ce, tout à fait gratuitement », affirme Nadine Viau, mairesse de Beloeil.

« Le transport à la demande contribue positivement à la qualité de vie de nos citoyens et à la fluidité de leurs déplacements. C'est pourquoi nous sommes heureux d'offrir ce service novateur gratuitement aux citoyens de McMasterville pour une année supplémentaire », déclare Martin Dulac, maire de McMasterville.

« L'ARTM est heureuse de la collaboration avec les municipalités de Beloeil et de McMasterville pour offrir le service exo à la demande gratuitement à leurs citoyens. Il s'agit d'un incitatif additionnel pour monter à bord du transport collectif et se déplacer localement », soutient Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Nouvelle plateforme de réservation

Depuis le 28 novembre dernier, les usagers d'exo à la demande à Beloeil-McMasterville réservent leurs déplacements via une toute nouvelle application, nommée exo transport à la demande. Il demeure également possible de réserver ses déplacements sur le site web de réservation ou par téléphone par l'entremise du centre de relations clients au 1 833 allo-exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire, et Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]