Le service demeurera au quai de Rivière-du-Loup jusqu'en 2031

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ -La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que le service de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon se poursuivra aux installations actuelles de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon jusqu'à la finalisation du projet permanent au port de Gros-Cacouna prévue en 2031. Aucun changement dans le projet final n'est prévu.

Le service inchangé jusqu'au projet permanent

Au cours des dernières semaines, une replanification du projet lié à la phase temporaire a été réalisée afin de garantir la continuité du service à la traverse jusqu'à la mise en place du projet final. Cette replanification était rendue nécessaire en raison de délai supplémentaire en lien avec les exigences environnementales pour la mise en place des installations temporaires. La solution prévue pour débuter le service en 2028 n'est donc plus une solution optimale jusqu'à la mise en service des installations permanentes.

Le service demeurera donc le même d'ici le déplacement du nouveau port d'attache de la traverse vers le port de Gros-Cacouna, tel que le demandaient les acteurs locaux rencontrés par la députée et la STQ avant la période estivale.

Continuité du service en adéquation avec la communauté

Dans ce contexte, la STQ a déjà entamé des démarches pour évaluer certains scénarios d'opération de la traverse, dont la possibilité de prolonger le partenariat avec Clarke dans les prochaines années afin d'assurer la continuité du service tout en respectant les exigences environnementales.

De plus, un comité consultatif régional (CCR) sera remis en place prochainement. Ce comité permettra des échanges avec la communauté sur le service actuel et permettra également d'assurer la transition entre Rivière-du-Loup et Cacouna de manière structurée et réfléchie, dans le souci constant d'assurer un service de qualité à l'ensemble de la clientèle et du milieu.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71227, Cellulaire : 418 523-4925, [email protected], Traversiers.com